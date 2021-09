La bancada de oposición en el Senado de la República afirmó este martes que se retiró del recinto por la falta de discusión y la aprobación a 'pupitrazo' de la reforma tributaria.

Con una votación de 77 votos a favor y dos en contra, la plenaria del Senado aprobó la iniciativa que tiene mensaje de urgencia y que busca un recaudo de 15.2 billones de pesos.

"Nos retiramos del Senado ante el pupitrazo del oficialismo. Una Reforma Tributaria que se radicó ayer (6 de septiembre) a las 5 p.m, hoy 24 horas después ya ha sido aprobada totalmente en Senado y al menos 50% en Cámara. No hay discusión de país, solo obedecen al Gobierno", anunció en su cuenta de Twitter el senador del Polo Democrático, Wilson Arias.

En el mismo sentido, se pronunció el senador Iván Cepeda quien agregó que la bancada decidió no participar en la votación: "Bancada de oposición del Senado anuncia que se retira y no votará reforma tributaria del gobierno. Es una mentira que sea una reforma de equidad social. El gobierno mantiene su línea demagógica de 'ayudas' y no soluciones a la crisis social para intentar conseguir votos en 2022".

Por su parte la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano cuestionó que no fueran discutidas las proposiciones presentadas.



"En cuestión de horas se cocinó la aprobación de la Reforma Tributaria en el Senado. Todas las proposiciones que presentamos los senadores de oposición fueron empaquetadas y negadas en bloque sin dar siquiera un debate de cara a la ciudadanía", escribió.

Además, enumeró los puntos que –en su opinión– son peligrosos.



"Ojo a estos peligros de la Reforma Tributaria que están aprobando de forma exprés en el Congreso: Da amnistía a quienes han estado ocultando activos. Se llama ‘normalización tributaria' y permite regresar a la legalidad por una baja tarifa a los evasores del sistema tributario; mantiene el Día sin IVA, una iniciativa inútil que complica el sistema tributario y no representa un alivio real a las finanzas familiares de los consumidores; las modificaciones al impuesto de renta y los esfuerzos para que exista una justicia tributaria son insuficientes; los cambios en la renta a empresas no son muy equitativos para las MIPYMES, no se incorporaron cambios en la renta del 1% más rico del país. No se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos en materia tributaria que el mismo Gobierno instaló", escribió en un hilo en su red social Twitter.



Desde la misma colectividad, el senador Antonio Sanguino cuestionó el nombre con el que llegó la reforma al Senado. "Razones para NO votar Reforma Tributaria de Duque, mal bautizada Ley de Inversión Social: no se discutió suficientemente, no se consideraron 55 proposiciones del Verde, deja intactas exenciones del 2019 y mantiene programas sociales marginales para atenuar los estragos del Covid".