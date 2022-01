Oposición señala al uribismo de ser responsable de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero 

Luego de que la Registraduría Nacional certificara que el comité promotor que impulsa la revocatoria del mandato en Medellín contra el alcalde Daniel Quintero, sí alcanzó las firmas para impulsar la iniciativa, algunos sectores políticos de oposición responsabilizaron al “uribismo de estar detrás de esta iniciativa”.

El representante a la Cámara León Fredy Muñoz por el partido político Alianza Verde, señaló que “es muy evidente que detrás de esto hay varias personas. En primer lugar el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, de Luis Alfredo Ramos papá e hijo, pero también está Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, su primo, Daniel Duque y quien también está financiado es el grupo empresarial antioqueño”, dijo.

Para Muñoz, dichas personas aún no han superado que un joven como Daniel Quintero les haya ganado en las urnas.

“Todos esos que históricamente han manejado a Medellín son los que están detrás de esta revocatoria, porque no han superado el dolor de la pérdida, la nostalgia de la pérdida, no han superado que un joven con más de 300 mil votos les ganó, una persona independiente que nace de los barrios populares (...) y por eso promueven esa revocatoria que no cumple con los requisitos”, señaló Muñoz.

Por su parte, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, indicó que “la persecución política que vive Quintero es producto del uribismo y sus aliados políticos en la región. Yo lamento profundamente que estén utilizando una revocatoria para atacar al alcalde de Medellín, quien está mostrando resultados contundentes en la ciudad y que tiene el apoyo de toda la ciudadanía”.