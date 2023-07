“Apareció el escándalo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça. Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: Daniel, ¿esto es verdad? y me respondió: no es verdad, le expresé: ¿por qué no lo enfrenta?. Nunca lo enfrentó”, manifestó.

Uribe apuntó además que el abogado Jaime Granados representó a la firma Odebrecht.

“Jaime Granados, quien recibió poder de Odebrecht, me dijo que para recibir ese poder advirtió que era abogado de mi persona, que si tenían algo conmigo, le dijeron que no. Que nada tenían contra Óscar Iván”, sostuvo.

Aclaró que “en esa misma conversación, a raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil, pregunté al doctor Granados por la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”.