Óscar Iván Zuluaga responde a quienes le dicen que es "un títere de Uribe"

Desde Pereira, ciudad en la que este sábado estuvo el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático, para impulsar su aspiración a la Casa de Nariño, se refirió a algunos señalamientos que según él, hace la izquierda en su contra.

Zuluaga, indicó y enfatizó que él no está para prolongar el mandato del ex presidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez.



“Estoy convencido de que si trabajamos con fervor, si seguimos adelante con esta defensa para encontrar salidas a este problemas de seguridad que tanto preocupan a la ciudadanía (...) Estoy seguro que tal y como surgió en el 2014 va a surgir un apoyo importante para mi candidatura”, dijo.



Zuluaga, además indicó que esos señalamientos como que “es el títere de Uribe”, es una “excusa” de los sectores de izquierda. “Eso es una excusa chimba para la gente hablar, para buscar ciertas actitudes y sentimientos”.

Agregó que es “un hombre de carácter y de firmeza” y aseguró que se apartó del punto de vista del expresidente a la hora de decidir no estar en una coalición.



“Quien tomó la decisión y se la anunció al país fui yo, de que no íbamos en la coalición. Usted conoce mi trayectoria, mi hoja de vida, lo que me ha tocado hacer, cómo me tocó enfrentar en el 2014 esa campaña, y soy una persona que construye consensos, que escucha, que tengo cabeza fría para tomar decisiones, tengo el carácter, la firmeza y no me tiembla la mano. Cuando tengo que tomar decisiones, las tomo convencido de lo que eso puede generar”.

Finalmente, Zuluaga destacó que el Centro Democrático es el único partido que ha defendido la libertad y enfrentado al populismo de izquierda. "Los colombianos nos recuerdan en la calle y a ella acudiremos, seremos todo oídos con cada compatriota, juntos vamos a hacer la más sólida alianza para ganar las elecciones del 2022", puntualizó.