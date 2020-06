"Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde": Uribe le responde a la Corte Suprema

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar en su contra por el escándalo de perfilamientos y chuzadas que se estarían haciendo por parte del Ejército.

Uribe afirmó que se trata de una nueva indagación en su contra por un “anónimo cobarde” y le pidió explicaciones al alto tribunal por estos hechos.

“Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas. Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada que tiene el caso del Hacker, que viene desde 2014”, indicó Uribe.

Según el exmandatario, es inaudito pensar que él pueda ser uno de los beneficiarios de las supuestas carpetas que había en las Fuerzas Militares con nombres de periodistas y personalidades del país.

Lea también: Ávaro Uribe pedirá rectificación a Daniel Mendoza

“La Corte que todo lo filtra debería explicar por qué hay dos investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde”, añadió.

La Corte que todo lo filtra debería explicar por qué hay dos investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde https://t.co/41eqBibda5 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 2, 2020

Inmediatamente, varios senadores de la bancada del Centro Democrático salieron a defender a su jefe, diciendo que confían en la honorabilidad del expresidente Álvaro Uribe.

El senador Ciro Alejandro Ramírez indicó: "Me parece un absurdo que el expresidente Uribe tenga algo que ver con lo perfilamientos. No es normal que tengan que vincularlo mediante esta investigación a algo que es tan ajeno a él, algo que no tiene que ver con el Senado ni con su ejercicio como legislador”.

El senador Gabriel Velasco también afirmó que Uribe es un hombre que siempre le ha dado la cara al país y podrá enfrentar esta nueva infamia qué hay en su contra.

“Nosotros confiamos en su honorabilidad y estamos seguros que seguirá luchando por la transparencia de nuestro país y en contra de la corrupción”, manifestó Velasco.

La Corte Suprema de Justicia encontró unos supuestos indicios que vincularían al expresidente y senador Álvaro Uribe con el caso de las intercepciones hechas supuestamente por el Ejército Nacional.