Otra senadora del Centro Democrático renunció al partido

La senadora Amanda Rocío González, oriunda del departamento del Casanare, renunció irrevocablemente al Centro Democrático, luego de que no le entregaran el aval para volver a aspirar al Congreso en 2022.

La legisladora denunció violación de sus derechos y en días pasados, en un comunicado, advirtió que fue el exgobernador Alirio Barrera, hoy candidato al Senado, el que pidió que no le permitieran ser aspirante.

“Teniendo en cuenta algunos rumores sobre la posibilidad de que no me fuera otorgado el aval, oficié al partido a través de carta radicada el día 6 de diciembre de 2021, para que se aclarara esa situación, donde así mismo solicité el aval y pedí que se informara si existía algún tipo de inconveniente para hacerlo. A la fecha nunca recibí respuesta formal”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora dijo que recibió de parte de la colectividad un correo a través del cual le solicitaban los documentos requeridos para inscribir su candidatura y que cumplió con todos los requisitos.

“El día 12 de diciembre de 2021, a las 11:26 p.m., es decir, faltando menos de 24 horas para el cierre de las inscripciones, recibí una llamada de la doctora Nubia Stella Martínez, directora nacional del Centro Democrático, quien me manifestó que no me sería otorgado el aval para aspirar al Senado de la República”, reveló.

Aseguró que esta decisión que tomó la colectividad “atenta” contra su dignidad y su derecho de ser elegida a una corporación pública como el Congreso.

“He sido vulnerada y violentada, pues al amparo del principio de confianza legítima y de la buena fe, surtí todo el procedimiento requerido y aporté los documentos solicitados para mi aspiración. Sin embargo, la colectividad de forma intempestiva, arbitraria y desconociendo los principios y postulados que dice defender, entre ellos la democracia, desconoció totalmente mi condición de congresista actual, con la tercera votación más alta dentro del partido en las últimas elecciones legislativas”, dijo.

La senadora Amanda Rocío González sostiene que se va del partido con la frente en alto y con la firme convicción de haber trabajado por los colombianos, las mujeres y por su región.