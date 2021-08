Otro precandidato uribista renunció para apoyar a Óscar Iván Zuluaga

El exministro Óscar Iván Zuluaga sumó otro importante apoyo a su campaña presidencial y logró que otro de los precandidatos del Centro Democrático renunciara a su aspiración para poder apoyarlo.

Se trata del senador Carlos Felipe Mejía, quien hizo el anuncio oficial junto a Zuluaga desde la ciudad de Manizales.

Mejía consideró que Óscar Iván Zuluaga es la persona mejor preparada para asumir una candidatura única del uribismo, de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

“Hace siete años, la infamia y la infinita perversidad criminal a hoy impune de los señores Juan Manuel Santos y el exfiscal Eduardo Montealegre con los dineros corruptos de Odebrecht y el montaje del hacker, le robaron a Óscar Iván, a nuestro partido y a las mayorías de colombianos, la Presidencia de la República”, indicó.

Mejía resaltó las cualidades de Zuluaga y anunció que volverá a aspirar al Congreso en el próximo periodo constitucional.

“Colombia entera debe hablar en las urnas para que uno de los caldenses más representativos, exalcalde, exsenador y exministro, cofundador y primer director de nuestro partido, un ser humano extraordinario, estadista,ñ e condiciones excepcionales, empresario y gran amigo, a quien he tenido el honor de acompañar en los últimos 20 años, el doctor Óscar Iván Zuluaga, sea nuestro próximo presidente”, dijo.

“Aplazo mis aspiraciones presidenciales para el 2026, anuncio mi candidatura al Senado de la República para el periodo 2022-2026 y desde hoy Óscar Iván, me pongo la orden como un soldado más”, añadió.

Por su parte, Zuluaga agradeció el respaldo recibido por Carlos Felipe Mejía y aseguró que quiere hacer una campaña de consensos.

“Estas palabras son un mensaje de unión para Caldas y el país. Yo he propuesto una campaña de consensos, avanzar en consensos internamente en nuestro partido y después ampliarlo para otros sectores sociales y políticos y este gesto del senador Carlos Felipe me enaltece, me compromete y le agradezco de forma sincera de todo corazón”, manifestó.

No se descarta que en los próximos días otros precandidatos del uribismo decidan hacerse a un lado para adherir a la campaña de Zuluaga, lo cual dejaría al exministro cada vez más cerca de obtener la aspiración única.