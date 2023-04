Pacto Histórico condena asesinato de Luis Quiñones: "Ser líder social es casi tener una lápida"

Según Indepaz, con el homicidio de Luis Alberto Quiñones ya son 42 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va corrido del 2023.

Las cifras preocupantes de muertes a líderes sociales en Colombia vienen desde el año anterior y ponen al país en el lugar más peligroso para ejercer liderazgo social.

De interés: Petro propone usar bonos del Banco de la República para indemnizar víctimas

De acuerdo a una investigación de la organización internacional Front Line Defenders en el 2022, Colombia registró 186 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, triplicando la cifra en Ucrania que quedó de segundo con 50 homicidios.

Acciones

"Hoy ser representante de un consejo comunitario para defender los intereses de la comunidad es casi una lápida anunciada, si el Gobierno no le va a brindar una protección, no los identifica. Cómo es que este líder andaba sin protección y solo. La zona del Nariño es compleja porque delinquen muchos grupos y es complejo hacer una defensa legítima", denunció Riascos.

Respecto al homicidio de Luis Alberto Quiñones, la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de $50 millones por información sobre los responsables para que haya justicia.

El Senador Riascos le pidió al Gobierno Nacional mayor protección a los líderes sociales que defienden a sus comunidades.

"Cómo es posible que un territorio que no ha permitido que ingrese una mata de coca esté desprotegido, cómo es posible que un territorio que no ha permitido que una retroexcavadora dañe su tierra y no lo protejan, eso debe ser emblemático para el Gobierno y debemos proteger a la gente que está haciendo resistencia para proteger al medio ambiente”, señaló.