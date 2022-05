Pacto Histórico denuncia inscripción de más de 23.000 jurados de votación de empresas del GEA

El partido político Pacto Histórico denunció que en Medellín inscribieron 23.613 jurados de votación que trabajan para empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) o en las que este conglomerado tiene acciones, lo que consideran un riesgo electoral de cara a las elecciones presidenciales.



La senadora electa Isabel Zuleta afirmó, con base en datos de la Registraduría Nacional, que la entidad no reveló de los que en efecto quedaron como jurados, cuántos pertenecen a estas empresas, pues luego de haber sido asignados figuran como parte del sector privado, sin mayor información.



"Ingresen a la información oficial, así como nosotros lo hacemos. En esa información oficial están los postulados para jurados en el departamento de Antioquia y en esos postulados, nosotros lo que hicimos fue seleccionar y mirar las empresas del GEA y nos parece que en Antioquia no da garantías que la mayoría de los jurados sean del sector privado y que la mayoría sean del GEA", dijo Zuleta.



De otro lado, informó que habrá una auditoría internacional al software de las elecciones. "Tenemos un anuncio importante y es que fue admitido el proceso de vigilancia del software electoral nacional, eso fue un proceso muy largo, con muchas dificultades, pero por fortuna ya está la contratación por parte del Consejo Nacional electoral de esa auditoría especializada internacional", manifestó desde Medellín.



La senadora calificó como grave el que no se atiendan las alertas institucionales que han hecho sobre la alerta roja por riesgo electoral en municipios como Medellín y Bello, que aunque no lo hicieron ellos, representan una amenaza para los comicios de este mes. Las alertas las han emitido la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo.

Zuleta pidió al gobernador Aníbal Gaviria recibir a la bancada del Pacto en Antioquia, para exponer el informe de riesgos.