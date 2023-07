Minutos antes de que Máximo Noriega plasmara su firma en el formulario E6 para oficializar su aspiración a la Gobernacion del Atlántico, llegó un correo a la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional en Barranquilla, que revocaba el aval que le había sido notificado dos horas antes del cierre de inscripciones.

A través de un acto administrativo firmado por Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana, le notifican la revocatoria del aval, alegando que “las agrupaciones políticas que conforman el Pacto Histórico adoptaron la decisión de abstenerse de apoyar cualquier candidatura a gobernador en el departamento del Atlántico”.

Esta situación por supuesto generó la reacción inmediata del dirigente político, quien calificó como una burla y una persecución en su contra lo ocurrido.

“Eduardo Noriega es el personaje, junto a Agmeth Escaff que no quieren que haya un candidato alternativo en el Atlántico y están obsesionados con solo estén dos candidatos, Alfredo Varela y Eduardo Verano. Violenta la constitución y la ley revocándome el aval. Esta es una acción agresiva y burlesca contra mi persona, violando mis derechos y por eso interpondremos las acciones penales correspondientes”, dijo Noriega.

Visiblemente afectado, con los ojos enrojecido, Máximo señaló que renuncia públicamente a la Colombia Humana de la cual es líder en el Atlántico.

“Si quieren que salga a buscar a Verano o Varela, que nos humillemos y nos arrodillemos no lo vamos a hacer, porque tenemos dignidad, no nos vamos a entregar”, apuntó.

Hay que decir que, precisamente ante la incertidumbre que había sobre la situación de su aval, Claudia Verónica Patiño, esposa de Máximo Noriega obtuvo el aval del Partido' Fuerza Ciudadana' y coavales de cuatro partidos más, para buscar ella la Gobernadora del Atlántico.

“No nos entregaremos, seguiremos con mi esposa que será la candidata alternativa del Atlántico, y no sé qué harán ahora Escaf y Noriega para evitar que ella sea la próxima gobernadora del Atlántico. No entiendo cual es la perversidad que tienen en mi contra, yo no tengo ningún requerimiento o sanción, ni jurídica ni disciplinaria”, dijo.

Añadió que desde que estalló el escándalo de Nicolás Petro lo han querido cercenar el camino.

“Primero nos atan a un escándalo mediático con Nicolás Petro y ahora nos hacen eso de quitarnos este derecho de elegir y ser elegido”, señaló el dirigente político.

Finalmente hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga.

“Todo esto es un complot orquestada para golpear al gobierno y al sector progresista. Agmeth Escaf tiene un acuerdo con Alfredo Varela y con la casa Char para que no haya nada alternativo”, puntualizó.