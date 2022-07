Pacto Histórico no tendrá Presidencia de Senado y Cámara en el primer año: senador Name

La pelea por la Presidencia de la Cámara de Representantes está al rojo vivo y aún no está claro quien ocupará esa dignidad en el primer año legislativo que comienza el próximo 20 de julio.

El Partido Liberal está peleando ese cargo y ya logró tener el respaldo del bloque parlamentario conformado por el partido de la U, Cambio Radical y las bancadas cristianas para quedarse con la presidencia.

El senador José David Name aseguró que no permitirán que el Pacto Histórico presida el Senado y la Cámara en el primer año legislativo, razón por la cual apoyarán a los liberales.

“Nosotros creemos que deber haber un equilibrio al interior del Congreso, si el Pacto Histórico inicia en Senado, debería iniciar en Cámara el Partido Liberal y estamos dispuestos a apoyar al liberalismo para que tengan la presidencia de la Cámara en el primer año”, señaló Name.

“Le aseguro que eso no va a ocurrir, el Pacto Histórico no tendrá Presidencia del Senado y Presidencia de Cámara en el primer año, no tienen los votos necesarios para elegirse solos y esto tiene que ser de acuerdos y para que exista un equilibrio tiene que ser un partido diferente en Cámara y el partido que tiene más curules en Cámara es el partido Liberal, por eso creemos que debe ser esa colectividad la que inicie la presidencia en Cámara”, añadió.

Afirma que el Pacto Histórico y las bancadas que respaldan al petrismo, no tienen los votos suficientes para elegirse solos en la mesa directiva de la Cámara.

“Somos un bloque grande y sumado el partido Liberal y el partido Conservador y nuestro bloque, seguramente tenemos los votos necesarios para que el liberalismo presida la Cámara el primer año”, afirmó Name.

Dentro del liberalismo son varios los candidatos que están aspirando a ocupar la Presidencia de la Cámara de Representantes, pero los que más han tomado fuerza en las últimas horas son Carlos Ardila y Álvaro Monedero, quienes representan un sector más independiente dentro de la bancada.

El representante Andrés Calle, pese a que estuvo respaldando a Gustavo Petro desde el principio, podría no contar con el apoyo mayoritario de los legisladores del partido, porque lo ven más cercano al nuevo gobierno.