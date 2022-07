Pacto Histórico peleará las presidencias de Cámara y Senado en el primer año: Roy Barreras

La puja por las presidencias de Senado y Cámara y demás puestos en las mesas directivas del Congreso de la República ya comenzó y los partidos políticos comenzaron a hacer peticiones de cara a lo que será la conformación de estas dignidades.

Aunque el bloque parlamentario conformado por el partido de la U, Cambio Radical y las bancadas cristianas están apoyando la idea de que sea el Partido Liberal el que asuma la Presidencia de la Cámara en el primer año legislativo, el senador Roy Barreras dijo que el Pacto Histórico también está detrás de ese cargo.

Consulte aquí: Pacto Histórico no tendrá Presidencia de Senado y Cámara en el primer año: senador Name

Según Barreras, quien será el primer presidente del Senado en este cuatrenio, es la bancada petrista la que ganó las elecciones y ellos son los que deben impulsar las reformas que presentará el próximo Gobierno.

“La posición del Pacto claramente es que nosotros queremos y vamos seguramente a presidir Senado y Cámara el primer año para sacar adelante las reformas por las que votó el pueblo colombiano y es que el pueblo votó fue por el Pacto Histórico, no se nos olvide ese pequeño detalle y David Racero es el vocero del Pacto Histórico en la Cámara”, manifestó.

Dijo además que aquellos partidos políticos que no se declaren de Gobierno, no podrán tener puestos importantes en la mesa directiva. “Los partidos que perdieron las elecciones no gobiernan, si son independientes o son de oposición, no pueden tener dignidades porque la ley se los prohíbe”, sostuvo.

Barreras afirmó que el uribismo, que es el único partido que se declarará en oposición, tendrá todas las garantías para ejercerla durante los próximos cuatro años.

“Le vamos a dar todas las garantías a la bancada de oposición del Centro Democrático, que implica su presencia en las Segundas Vicepresidencias, su derecho a los debates, a las réplicas del discurso presidencial, a las sesiones especiales de la oposición, tendrán todas las garantías”, añadió.

Por su parte, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, sostiene que entregarle el control de la Presidencia de la República, de la Presidencia del Senado y también de la Presidencia de la Cámara es inconveniente.

Lea también: Reforma agraria: Comunes buscará la presidencia de la Comisión Quinta

“Lo lógico sería es que el Pacto estuviera en la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara podría estar un partido aliado y en este caso estamos aspirando ser nosotros, que somos los hermanos naturales del Pacto, aunque el partido Liberal también podría y en el segundo año se cambia el orden”, indicó.

Todos estos temas hacen parte de las negociaciones que se están adelantando entre los compromisarios de los partidos políticos de cara al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 20 de julio.