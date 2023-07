Padre De Roux cuestiona que propuestas de la Comisión de la Verdad no hayan quedado en el PND

El informe que entregó la Comisión de la Verdad con la recopilación de los hechos de violencia que se han presentado en nuestro país y en donde además se hacen algunas recomendaciones, no quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Los congresistas excluyeron el artículo que acogía las recomendaciones, argumentando que las mismas no podían volverse de obligatorio cumplimiento, cuando en el acuerdo de paz se determinó que la labor de la Comisión no era vinculante.

El padre Francisco de Roux, quien fue el presidente de la Comisión de la Verdad, lamentó que dentro del Plan de Desarrollo no hayan quedado consignadas estas sugerencias, porque intención no era que tuvieran fuerza de ley.

“No las incluía para que fueran convertidas en leyes, no las incluía como que fueran una especie de plan de gobierno, nosotros no éramos vinculantes formalmente, lo que queríamos era que el espíritu de esas recomendaciones activara, inspirara, orientara, las discusiones del Congreso”, indicó De Roux en el Congreso durante una condecoración a la Comisión de la Verdad.

“Pusimos unas concreciones para que se discutieran en democracia, pero lo que realmente nos importaba eran esas nueve grandes recomendaciones que comprendimos escuchando a las víctimas y a los responsables que vinieron voluntariamente. Si esas nueve cosas no se atajan, esas nueve dinámicas perversas, en Colombia seguirá la violencia y no vamos a parar en la destrucción de la vida humana”, añadió.

La senadora Clara López, quien lideró la condecoración a la Comisión de la Verdad, dijo que la no inclusión de este artículo demuestra que en Colombia falta mucho para tener un camino que nos conduzca a la paz.

“Lamento que no hayamos sido capaces de hacer ese mínimo reconocimiento de un trabajo de una comisión constitucional que tuvo unos hallazgos y recomendaciones que deberían iluminar todo el Plan Nacional de Desarrollo, como de hecho lo hace, porque no dejan de existir porque haya sido negado ese artículo, que no era un artículo normativo, era un artículo que indicaba un camino, pero eso muestra que en Colombia todavía no tenemos un acuerdo sobre la paz, sobre la verdad y las víctimas”, manifestó.

El padre Francisco de Roux dijo que el país debe unirse en la protección de la vida de todos los seres humanos.