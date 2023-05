“Palabras de Petro no son una amenaza, no vamos a hacer una revolución”, aclara Mininterior

El nuevo ministro del interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que el discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño no es una amenaza y no le está apuntando a una revolución en caso de que no se aprueben las reforma sociales que propone el Gobierno.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que se debe buscar en el diálogo la mejor estrategia para que el Congreso apruebe las iniciativas.

“En la historia de Colombia las sociedades buscan transformaciones y cambios... él hace una alegoría histórica y no una amenaza, eso pasa en el mundo”, indicó.

El ministro Velasco aseguró que "el señor presidente dijo muchas cosas, pero lo más importante es que estamos listos hablar a concertar, tenemos unas propuestas, pero no nos creemos dueños de la verdad, además vamos a escuchar. En algunos temas estaremos equivocados y escucharemos los argumentos que nos lleven a pensar que tenemos que manejar las cosas de otra manera”.