Paloma Valencia aclara que palabras de Amapola se sacaron de contexto

Y añadió: “Esta debería ser una anécdota supremamente chistosa que nos hubiera causado risa a todos los colombianos y no una ocasión para hacer linchamiento a una mamá que tiene presente a su hija en el trabajo, al contrario, debería ser un motivo de risa para todos porque fue muy chistoso".

La congresista afirmó que la intervención de su hija durante la entrevista se debió a que como madre siempre ha compartido sus espacios laborales con ella.

“Fue muy chistoso porque Amapola contradijo lo que estaba diciendo, me imagino, como un mecanismo para poder participar y hacerse protagonista, porque ella viene en la política conmigo desde los tres meses. Mi manera de compatibilizar las exigencias de tiempo que tiene la política y de viajes ha sido que mi hija pueda estar presente en todos los escenarios y que jamás encuentre la puerta de su mamá cerrada y pueda opinar de todo lo que quiera", sostuvo.

Dijo que la campaña política de cara a las elecciones del 2022 debería hacerse con propuestas para la ciudadanía y sin ataques personales de ninguna índole, al tiempo que reivindicó la labor que hacen las mujeres que son profesionales y a su vez cumplen su rol como madres.

“Muchas mujeres no llegan a los cargos directivos no porque no puedan, sino porque en algunos momentos la maternidad se hace incompatible con muchas exigencias de tiempo y eso tiene que ver con la idea de que los hijos están sobrando en el trabajo, pero una sociedad debe entender que las mujeres pueden ser directivas y también pueden ser mamás”, manifestó la congresista.

Paloma Valencia sostuvo que la pandemia está imponiendo mayores retos no solo a las mujeres, también a los hombres que deben cumplir sus responsabilidades como padres.