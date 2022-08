Paloma Valencia confundió espada de Bolívar con una katana japonesa

Durante la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia pasaron varias cosas y una de las que más se destacó fue el tema de la espada de Bolívar, hecho que ha sido muy comentado por los colombianos.

Paloma Valencia fue una de las que opinó frente al hecho. En su cuenta de Twitter, subió una fotografía del hijo de Pablo Escobar con una katana japonesa y dijo que esa era la espada de Bolívar, la que le había dado el M-19.

“Esta es la espada de Bolívar, la luce el hijo de Pablo Escobar a quien se la había dado el M-19", escribió la senadora.

Los internautas se dieron cuenta de la confusión que tuvo Paloma Valencia, y por esta razón, no dudaron en criticarla y burlarse de lo publicado por la senadora.

“De la espada de Bolívar a la katana que tiene Escobar en su mano hay mucha diferencia, estudie sumerce un poquito”, “Señora, por favor, aprenda al menos la historia del país. No ve que eso que está publicando usted es una Katana japonesa. No tiene ni siquiera la misma empuñadura de la espada de Bolívar. No se parece ni el filo”, “Deje de hablar bobadas. Eso no es una Katana... Usted también debería de aprender sobre historia”, “Eso es una Katana, wtf. La funda, la forma de la hoja y la empuñadura con completamente diferentes a la estructura de un sable (la espada de Bolívar). Ojito que esa oposición pinta para hacer el ridículo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Paloma Valencia.