Paloma Valencia le reclamó a Gustavo Bolívar por no ir a trabajar ¿Qué respondió?

Este martes el gobierno del presidente Gustavo Petro cumplió con una de sus promesas de campaña, con la radicación del proyecto de ley que pretende crear el "ministerio de la Igualdad y la Equidad".

Después de que se radicara este proyecto de ley para crear el Ministerio, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, criticó que se creara un ministerio más al considerarlo burocracia.

"Entonces el tema para la izquierda es crear ministerios y puestos y con eso se alivian los problemas sociales. Nada, pura burocracia.", dijo Valencia.

Ante esto, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, cuestionó que la oposición de Valencia: "El Ministerio de la Igualdad se prometió en campaña y quien lo prometió ganó las elecciones. 11.3 millones votaron para que existiera este ministerio. Debería saberlo Dra. ¿Por qué no dice nada de las 9 consejerías que se eliminaron? Muy pobre la oposición que están haciendo".

Parece que la respuesta no gusto mucho en la senadora uribista, quien le reclamó a Bolívar por no ir a trabajar al Congreso de la República: "Senador ¿dónde anda? No vino a la votación de la reforma política la semana pasada; ni tampoco ayer a la votación del presupuesto…".