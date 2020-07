Paloma Valencia sobre pataleta de su hija: si me odian como ella, sé cuanto me quieren

Palabras que fueron aprovechadas por muchos contradictores de la senadora que se burlaron porque "hasta la hija la odiaba".

Por ello, Paloma Valencia, quien fue respaldada por varias mujeres que han sufrido lo que es el teletrabajo teniendo a los pequeños en casa haciendo que las madres luchen por estar a su cuidado pero a la vez trabajar, respondió a las críticas.

"Si me odian como me odia Amapola, entonces sé lo mucho que me quieren. A todos les devuelvo parte del amor que me crece sin límites por Amapola. Ojalá les llegue”, dijo para callar los malos comentarios.