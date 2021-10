Pandora Papers: Congresistas de Oposición exigen al Director de la Dian que renuncie

En medio del debate de control político en la Cámara de Representantes al director de la Dian, Lisandro Junco, a la vicepresidente y canciller, Martha Lucía Ramírez, y a la ministra de transporte, Ángela María Orozco, por su aparición en la investigación de los Pandora Papers, miembros de los partidos de oposición le pidieron la renuncia al director de la Dian.

En su intervención la representante Juanita Goebertus por el partido Alianza Verde, denunció que al preguntarle a Función Pública quiénes de los que están en el listado de Pandora Papers (que hayan sido funcionarios públicos) habían declarado en el Sigep, en su declaración de bienes y rentas, esas compañías, en el caso del director de la Dian Lisandro Junco “no presentó declaración de la empresa Cyber Security System Company. No fue declarada ante el Sigep", señaló la Congresista.

Le puede interesar: Pandora papers: Todo listo para el debate de control político a director de la Dian

“Por eso, vicepresidenta, exigir la renuncia del director de la Dian es no solo una demanda ética pero es también una demanda política y jurídica para este país", añadió.

De acuerdo con el congresista David Racero, uno de los citantes al debate, “yo concluiría doctor Junco que usted tiene que salir ya de la dirección de la Dian, tiene que renunciar, no es ético, no tiene carta de presentación que el director de la Dian de este país, el que tiene que velar por los recursos de este país, el que tiene que generar estrategias y mecanismos para aumentar los ingresos en el país, con una presión de inversión dado que estamos saliendo de la crisis, no tiene presentación que usted tenga empresas en lugares que si bien en el papel todavía no son paraísos fiscales, sí por lo menos tienen una dudosa procedencia de secretismo bancario”, dijo.

El representante Inti Asprilla aseguró a su turno que el director de la Dian, hizo exactamente lo que hicieron los actores de Centros Poblados.

“Por nada del mundo le vamos a creer el cuento que Delaware no es un paraíso fiscal, no declarado pero es un paraíso fiscal, porque cumple con 3 características, baja tasa impositiva, facilidad para crear empresa y opacidad al momento de develar información”, manifestó.

Y agregó: ¿Uno constituye una sociedad para estudiar en Delaware y después dice que la mandó a la Florida y ni siquiera aparece el registro? director de la Dian, mire las coincidencias, usted hizo lo mismo de los hampones de Centros Poblados”.

Lea también: Senado colombiano no conformaría comisión para recomponer relaciones con Venezuela

También durante el debate, la congresista María José Pizarro, preguntó ¿por qué el Fiscal General no ha investigado a quiénes aparecen en la investigación Pandora Papers?.

“Queremos preguntarle al Fiscal que no vino al debate, por qué de los 117 países involucrados, Colombia es uno de los pocos países que no ha abierto ni una investigación, y si las ha abierto, no las conocemos, no sabemos, no ha habido ninguna reacción en medios para saber si efectivamente avanzan las investigaciones necesarias”, señaló Pizarro.

“Le preguntamos al señor Fiscal, por qué no respondió al cuestionario que se le envió, por qué no vino al debate, o si su ausencia sencillamente ratifica lo que muchos piensan o lo que muchos sospechamos y es que todo esto hace parte de un entramado de encubrimiento muy complejo de quienes con esos mismos dineros financian sus campañas para hacerse reelegir”, destacó.

Por su parte el representante a la cámara César Lorduy cuestionó que el debate sea ético político y no técnico como las preguntas que se le envió a cada funcionario.

"No hay nada ilegal, no se ha violado absolutamente ninguna norma, todo está declarado y todo está reportado. La ley que normaliza todas estas situaciones ha sido acogida, el tipo penal no está configurado. No hay absolutamente nada antijurídico y lo político no puede sustentarse en falsedades técnicas jurídicas", dijo.

Le puede interesar: Capturan en Jamaica a militar colombiano implicado en el magnicidio del presidente Jovenel Moise

En esa línea el representante Alejandro Chacón aseguró que: "En la libertad de mercado que tiene el país constitucionalmente, uno de los derechos que tenemos los colombianos es invertir en otros países. No podemos permitir que vengan solamente al país como lo hemos cuestionado con los TLCs".