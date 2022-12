Paola Holguín no renunciará al Congreso para aspirar a la Gobernación de Antioquia

Aunque el expresidente Álvaro Uribe le había pedido a la senadora Paola Holguín ser candidata del Centro Democrático para la Gobernación de Antioquia, la dirigente política rechazó esa posibilidad.

Holguín publicó un comunicado en el que señala que no renunciará a su curul en el Congreso para presentar su nombre como aspirante en las elecciones regionales.

Según la legisladora, lleva poco tiempo en el Senado y prefiere quedarse a trabajar desde ese escenario haciéndole oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

“Agradezco de todo corazón al presidente Uribe, su generosidad al proponerme ser candidata de mi partido Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, a los empresarios y distintos lideres que desde diferentes sectores me manifestaron su apoyo para este enorme honor, que hoy no puedo aceptar, teniendo en cuenta que hace sólo seis meses me posesioné en el Congreso; además, por la compleja coyuntura nacional y lo reducida que es hoy la oposición”, señaló.

Y añade: “Quedo a disposición para ayudar a construir un consenso, lo más amplio posible, con quienes creemos en los valores democráticos, la institucionalidad y las libertades, para buscar un candidato único que nos represente a todos”.

De igual forma, dijo que se debe buscar un acuerdo entre sectores afines para ganar la Alcaldía de Medellín. “Adicionalmente, hago un respetuoso llamado a los diferentes sectores, para que recuperemos a Medellín y logremos una administración seria, transparente y que resuelva los verdaderos problemas de Ciudad”, sostuvo.

La congresista añadió: “Rescatemos el sentido visionario que permitió la construcción del Ferrocarril, del primer Metro, de los grandes túneles y de tantas megaobras; volvamos al sentido solidario que llevó a la creación de las cajas de compensación y valoremos la resiliencia que nos ayudó a superar las más oscuras épocas del narcotráfico”.

La senadora Paola Holguín es partidaria de que los principales líderes políticos de Medellín y Antioquia se unan para construir desde la diferencia y obtener buenos resultados en las urnas en octubre de 2023.