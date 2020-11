El presidente Iván Duque hizo un reconocimiento al líder político asesinado Álvaro Gómez Hurtado, después de 25 años de su muerte.

“Cuando pienso en la historia del Partido Conservador, no puedo dejar de hacer una mención al más importante de los pensadores conservadores del último siglo, mi maestro y profesor Álvaro Gómez Hurtado”, dijo.

Durante la Convención Nacional del Partido Conservador, Duque indicó que el narcotráfico estuvo detrás de la muerte del líder político, pese a que las Farc, hoy convertida en partido político, se atribuyó este crimen.

“Tengo el pesar de haber visto cómo las ráfagas asesinas del contubernio del narcotráfico le arrebataron su existencia, pero nunca la vigencia de sus ideas”, señaló el jefe de Estado.

Acuerdo de paz

El presidente Duque también habló de la construcción de la paz del país aplicándole legalidad, sin olvidar a las víctimas, quienes no pueden ser revictimizadas "por sus verdugos que no entregan los bienes, no reparan y no tienen sanciones ejemplarizantes".

“La construcción de la paz en nuestro país no se puede lograr si se declina en el principio de brindar seguridad y justicia como criterios hermanos que lleguen a cada rincón del territorio”, manifestó.

A 22 meses de terminar su gobierno, el presidente Duque también cuestionó la protesta social, “si no nos dejamos llevar por quienes buscan sembrar el odio damos un paso adelante, (…) las campañas de ganan con propuestas y es más importante la propuesta que la protesta”.

El presidente insistió que, durante los últimos meses de Gobierno, se debe ahondar en la agenda legislativa “para el turismo, el emprendimiento y la transformación tecnológica y la reivindicación de la mujer”.

También habló de la necesidad del desarrollo de las vías terciarias para que “cuenten con un marco normativo de permanencia” y que el país siga apropiándose de una política ambiental.

“Lo que se ha construir con el Partido Conservador, en una coalición de gobierno, debe perdurar. No vamos a descansar y espero que mi sucesor tenga la voluntad de seguir llegando a los territorios”, finalizó.