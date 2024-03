"Para nada vamos a retirarla": Petro sobre reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro negó que el Gobierno vaya a retirar la reforma a la salud, tras el inminente hundimiento de la propuesta en el Senado de la República.

Por el contrario, Petro dijo que el Ejecutivo entrará a "actuar". "No, para nada vamos a retirarla, el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud, el sistema actual no es sostenible la mayoría de las EPS, no todas pero la mayoría, incumplieron las normas", dijo Petro desde la Casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro dijo que "hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar (...) el Inri va a quedar es sobre el Congreso que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba".

El proyecto de reforma a la salud quedó prácticamente hundido en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, luego de que ocho congresistas de diferentes partidos firmaran la ponencia negativa de archivo que fue radicada en las últimas horas.

Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), José Alfredo Marín y Nadia Blel (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa-Libres) y Berenice Bedoya (ASI) desde muy temprano firmaron el archivo.

La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, fue la última en suscribir esta ponencia, tras considerar que la iniciativa afecta gravemente el sistema de atención de los colombianos.

“Este acompañamiento a la ponencia de archivo del proyecto de reforma a la salud es ratificar lo que hemos venido trabajando coherentemente, desde diferentes vías el Partido de la U ha aportado, solicitado, analizado el articulado y las cifras y coincidimos con los siete compañeros de la Comisión Séptima en que no blindamos el riesgo en salud de los colombianos”, sostuvo.

Hurtado advierte que nunca se presentó un concepto de viabilidad fiscal razonable por parte del Gobierno que garantice la sostenibilidad del sistema y sería irresponsable apoyar así la propuesta.

“Hoy no les podemos decir que hay unos recursos con os que se pueda garantizar la tranquilidad del modelo de salud propuesto por el Gobierno y por eso escuchando a los pacientes el Partido de la U decide acompañar la ponencia de archivo con el propósito de blindar un sistema que ha tenido aciertos y que hoy garantiza la vida de muchos colombianos”, añadió.