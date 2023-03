El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, denunció que una persona, al parecer religiosa, radicó una carta en el Congreso dirigida a él, donde le lanza insultos y asegura que Dios viene pronto y que dará sentencia contra él.

“Esta es una de las peores amenazas que he recibido. Al parecer un fanático religioso que se hace llamar “Juan Vautizta” radica una carta de 15 páginas dirigida a mí. Dice que Dios le habla y que viene a dar sentencia. Dibuja cruces y que vendrá a buscarme”, indicó el representante.

Agregó que últimamente se han incrementado los mensajes intimidantes e insultos contra él, y que no entiende que es lo que ha hecho mal para generar tanto malestar.

“Sin darme cuenta, tiendo a normalizarlos entendiendo que hace parte de lo que hago en un país aún con mucho odio que perdió por mucho tiempo la capacidad de escucha. Solo he intentado defender unas ideas en las que creo con convicción porque confío en que si la sacamos adelante podemos construir un mejor país. Me he equivocado. Seguro. Tengo mucho que aprender todavía”, dijo Racero.

El presidente de la corporación, también enfatizó que su intención al hacer política no es la de enriquecerse, ni para creerse superior a los demás ciudadanos, sino más bien, para servirle a la gente.