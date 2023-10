Partido Comunes condenó el “violento e inhumano” ataque de Hamás a Israel

El Partido Comunes, conformado por excombatientes de las Farc que se acogieron a los acuerdos de paz de La Habana, condenó el ataque de Hamás contra el Estado de Israel, el pasado 7 de octubre, que desató la guerra que ya supera los 4.000 muertos.

"El violento e inhumano ataque de Hamás contra el Estado de Israel y su población civil ocurrido el pasado 7 de octubre, que condenamos, desató la ira de éste de manera desproporcionada, atacando no solo las fuerzas hostiles, sino la población civil palestina, en una dimensión sin antecedentes”, señala el documento firmado por el Consejo Político Nacional de la Colectividad.

Asimismo, rechazaron la arremetida del ejército israelí sobre la Granja de Gaza, en donde se ordenó la salida de casi un millón de personas “al tiempo que se bombardeaba y destruía gran parte de ella. Según el Partido, “la justicia impone condenar también esta arremetida despiadada”.

Más noticias: Alianza Verde pide a Petro actuar con cautela en medio de tensión con Israel

Esta colectividad, dirigida por Rodrigo Londoño, quien era conocido en las Farc como Timochenko, puso como ejemplo sus experiencias de un largo conflicto armado y la firma de un Acuerdo Final de Paz en 2016 que “nos sirvieron para concluir que la violencia es el peor de los caminos, y que, si bien siempre persistirán odios y estigmas, las fuerzas mayoritarias que anhelan la paz terminan por conseguirla”.

Finalmente, hicieron un llamado por la paz y pidieron un diálogo civilizado con intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para detener el fuego y conducir a negociaciones serias.

“La única fórmula que vemos viable es la de dos naciones y dos estados que se reconozcan y respeten mutuamente, conscientes del incuestionable valor de la ley y los principios del derecho internacional. No más guerra, no más terrorismo”, sostuvo.

Lea además: “Con Hamás y el terrorismo, no puede haber ambivalencias”: Centro Democrático

La posición del partido de las antiguas Farc contrasta con la del presidente Gustavo Petro, que no ha condenado explícitamente el terrorismo de Hamás, y está enfrascado en una controversia diplomática con el Gobierno de Israel y la comunidad judía mundial por comparar la respuesta del Estado hebreo en Gaza con los crímenes de los nazis.