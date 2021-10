Han sido 1,375 días o 46 meses desde aquél 20 de julio de 2018, cuando ex integrantes de las extintas Farc, hoy partido Comunes, pisaron por primera vez el capitolio Nacional para ocupar diez curules que les fueron otorgadas por el Acuerdo de Paz.

Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y hoy senador del partido político, desde su oficina con cuadros colgados de reconocidos líderes de izquierda a nivel mundial en el llamado “edificio nuevo” del Congreso, recuerda aquél 20 de julio del 2018 cuando él y siete de su copartidarios llegaron al Capitolio nacional.

Le puede interesar: Presidente Duque firmó decreto que reglamenta curules de paz

“Nosotros llegamos la Congreso en medio de una discusión muy dura con la extrema derecha en torno al tema de la paz y eso nos significó por un lado una estigmatización muy grande por parte del partido del Gobierno y por parte de la bancada de Gobierno".

Lozada reconoce que en el ámbito legislativo, el partido Comunes no ha podido destacarse con aprobación de proyectos de Ley, pero dice que sí han podido hacer control político junto con la bancada de oposición en temas de gran interés nacional.

“No es mucho lo que uno pueda presentar en materia de resultados. Digamos en materia de proyectos aprobado porque la oposición está en una desventajada a nivel numérico, pero pienso que ha sido importante la labor político”, dijo Lozada.

Agregó que "igualmente, al lado de la bancada de oposición, hemos jugado un papel importante en debates y discusión de temas que son de un carácter importante a nivel nacional como las reformas tributarias, la ley del presupuesto, todo lo que ha tenido que ver también con la Comisión de Paz".

A los Comunes se les garantizaron diez curules en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en Cámara, por dos periodos consecutivos. Es decir, que para las elecciones del 2026-2030 la colectividad entrará a competir como lo hacen los demás partidos políticos.

Lozada asegura hoy que no sabe si el pueblo votará en la urnas por su partido, teniendo en cuenta que aún se les cuestiona su llegada al Congreso. Sin embargo, advierte que la permanencia dependerá también de quien gobierne el país.

Lea también: Gobierno incumple con Plan Especial para la Protección de Oposición: María José Pizarro

“Si desafortunadamente llegara a ganar otra vez la derecha, pues seguramente nuestro escenario sería distinto. Entonces si llega un gobierno que se comprometa con la implementación integral del acuerdo, yo no dudo que vamos a tener un importante espacio político y vamos a lograr tener un reconocimiento de la sociedad que seguramente comprendería que todo lo que se ha dicho en detrimento del acuerdo de paz es falso, que aquí no se pactaron unos privilegios para unos cuantos asesinos y criminales sino lo que hay en el acuerdo es una verdadera agenda de transformación”.

A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, los señalamientos y cuestionamientos siguen existiendo no solo para dicho acuerdo sino para las ex Farc. Ante ese escenario dice que hoy la agenda política es mucho más importante que pensar en ellos.

“La agenda política que nosotros tenemos y que se deriva del acuerdo es muy nutrida para nosotros ponernos a pelear con María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Eso se cae en su mismo peso”.

Además, también se les cuestiona por ocupar una curul en Congreso sin haber entregado todos los bienes para reparar a sus víctimas, y sin haber respondido ante la justicia. En ese aspecto Lozada considera que eso es una falacia y que las verdaderos bienes y “guacas” están en expresidentes y funcionarios de Gobierno.

“Hoy estamos conociendo dónde están las fortunas escondidas, en los paraísos fiscales y quiénes son, el expresidente César Gaviria, el expresidente Andrés Pastrana, el director de la Dian Lisandro Junco, exministro y excongresistas. Esas son las fortunas escondidas. Yo siempre he dicho: el día que encuentren un peso o un dólar en un paraíso fiscal de las Farc o en una cuenta, pues que lo agarren para la reparación de las víctimas, pero han pasado cinco años y ni un peso han encontrado, porque eso solo existe en la cabeza de quienes se inventaron eso”.

Sobre la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, asegura que si ella decidiera tener un cara a cara saldrían reconciliados.

“Si ella accediera, que hasta ahora no lo ha aceptado y le respeto su decisión, a encontrarse en un a cara con nosotros, no en la teatralidad en un evento, no en el escenario para los medios de comunicación, de pronto no solamente lloraríamos sino que terminaríamos abrazados y reconciliados”.

Le puede interesar: “Hay una deuda con la paz”: Presidente de la Corte Constitucional

Finalmente, el senador Lozada sostiene que en medio del proceso de acudir a la JEP y reconocer su responsabilidad en el secuestro y de también asistir a la Comisión de la Verdad, “hoy pueden estar tranquilos ante la sociedad”.

“Ojalá el Centro Democrático siga en esa estrategia. Me parece que lo están haciendo bien, porque es evidente que no solamente el mal Gobierno de Iván Duque, sino la persistencia de ellos en ese discurso, pues cada vez les hace perder mayor incidencia”, señaló Lozada.

Y puntualizó: "Me parece que ese sector político cada vez comienza a ver reducido su espacio. De hecho, lo que uno nota es la dificultad que tienen para elegir un candidato a la presidencia fuerte. Yo casi que me atrevería decir en este momento que un candidato del centro democrático no pasaría en segunda vuelta".