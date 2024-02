Partido Conservador niega que nueva mindeporte sea su cuota en el Gobierno

El presidente Gustavo Petro decidió nombrar a Luz Cristina López como nueva ministra del Deporte, en reemplazo de Astrid Rodríguez, quien tuvo que renunciar luego del escándalo por la pérdida de los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, este nombramiento ha generado polémica ya que algunas versiones indican que podría tratarse de una cuota para el Partido Conservador, especialmente para algunos representantes de esa colectividad.

Ante esto, el presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, negó que la nueva ministra sea cuota del partido y reiteró que la posición de la bancada es ser independiente y no apoyar las reformas de la administración de Gustavo Petro.

"Quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte del Gobierno Nacional, lo hace a nombre del Partido Conservador Colombiano, debo afirmar que al nombrar esta persona no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas que fueron analizadas y discutidas, continúan con plena vigencia y no hay modificación alguna sobre estas posturas", señaló.

Y añadió: "No conozco a la doctora, ni su hoja de vida, ni su procedencia, pero afirmo nuevamente que no representa al Partido Conservador Colombiano".

Cepeda dice que no tiene conocimiento de si la hoja de vida de López fue recomendada por algunos representantes a la Cámara. “No tengo precisión, aparentemente salió de un grupo de Cámara, yo he hablado con el Senado y tanto el Senado como el directorio expresan no conocerla”, añadió.

Sin embargo, fue enfático en señalar que es el Gobierno el que debe informar si quiso congraciarse con algunos legisladores de la colectividad.

“No representa la oficialidad, si el Gobierno ha querido complacer personas, que lo diga el Gobierno Nacional, pero la institucionalidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento”, dijo.

Advirtió que si algunos miembros del Partido Conservador quieren cambiar la postura frente al Gobierno Petro, no lo harán bajo su presidencia.

“Si notamos por algún momento que quieren modificar esas posturas teniendo en cuenta que hay un nombramiento, tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda”, advirtió.