Partido Conservador no aceptó renuncia de Efraín Cepeda a la presidencia

El Directorio Nacional del Partido Conservador se reunió para estudiar la carta de renuncia que presentó Efraín Cepeda a la presidencia de la colectividad, en medio de la polémica por el nombramiento de la nueva ministra del Deporte, Cristina López.

Durante el encuentro, todos los directoristas de manera unánime decidieron no aceptar la dimisión de Cepeda, que ha venido liderando el partido desde hace un año y que llevó a las toldas azules a declararse en independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Los miembros del Directorio consideran que Cepeda ha venido desempeñando una gran labor al frente de la colectividad y ha logrado interpretar el sentimiento de la mayoría de las bases del conservatismo en las regiones, que no respaldan las políticas de la actual administración de Petro.

Cepeda hizo presencia en la reunión por algunos minutos dejando nuevamente su renuncia a consideración y se retiró porque iba rumbo a la ciudad de Barranquilla.

El nombramiento de la nueva ministra del Deporte desató una crisis dentro del conservatismo, ya que algunas versiones indican que su hoja de vida habría sido recomendada por algunos representantes de la colectividad.

Sin embargo, la ministra Cristina López afirmó que no pertenece a ningún partido político y que no es cuota política de nadie en el Gobierno Nacional.

“Yo no tengo experiencia en el sector político, yo no hago parte de ninguna colectividad política, yo no he sido presentada en particular por ningún partido político, sencillamente soy una persona que tiene una experiencia en el sistema, que tiene una formación, que viene construyendo una hoja de vida que llegó a la Presidencia de la República y el señor presidente pensó que yo podía ser la persona que puede jalonar en el sector deporte”, dijo en diálogo con La FM de RCN.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también negó que López llegue al Gobierno en nombre de un sector político. “No tiene la representación política de algún partido en particular, no nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura. El presidente en su libre decisión la llamó”, sostuvo.

La ratificación de Cepeda en la presidencia del partido envía un mensaje al Gobierno de que seguirán manteniendo la posición de independencia frente a la administración de Gustavo Petro.