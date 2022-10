Partido Liberal condiciona su apoyo a la reforma tributaria de Petro

El expresidente César Gaviria Trujillo lideró una reunión de bancada del Partido Liberal en la que se habló del apoyo de la colectividad frente a la reforma tributaria que se está impulsando en el Congreso.

Durante el encuentro, Gaviria explicó las objeciones que tiene con respeto a esta iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en las Comisiones Económicas.

“Dios quiera que a esta gente no se le ocurra salir con este mundo de cosas, porque si hacen todo esto, el daño que le van a hacer a la sociedad y al país es impresionante”, dijo Gaviria en la reunión.

“Yo no sé cómo se les ocurrió, esto no tiene ningún artículo para defender, ni uno, no hay ni solo artículo que uno diga que no hay que pelearlo, no hacen sino daños, daños y daños”, añadió.

Al término del encuentro, varios congresistas liberales se pronunciaron diciendo que la conclusión principal es que sólo respaldarán la reforma tributaria si se cumplen unas condiciones.

El senador Juan Pablo Gallo afirmó que “el Partido Liberal no va a votar impuestos que graven más a los alimentos, esa es una de las líneas rojas que quedaron en la reunión de la bancada, el tema de las pensiones. hay que modificar el tema de los hidrocarburos, de la minería, que está gravando de una manera excesiva a un sector que genera buena parte de la renta de nuestras finanzas”.

El senador Alejandro Carlos Chacón advirtió que el liberalismo apoyará que las clases medias y bajas no se vean afectadas con esta reforma, porque de lo contrario no votará el proyecto de ley.

“La condicionamos a estudiarla, a trabajarla, a permitirle al Congreso que dónde haya reparos por parte de algún congresista o gremio, se abra la discusión y sea no votado en bloque, en donde no haya discusión o proposición no tenemos problema, pero en dónde haya alguna discusión se permita que el país conozca las diferentes tendencias que se tengan y que el Partido Liberal tome distancia de lo que considere que no está bien”, añadió.

El representante Carlos Ardila reveló que se decidió conformar una subcomisión para estudiar los detalles de la reforma tributaria y determinar si pueden o no respaldar esta iniciativa.

“Se conforma una subcomisión que estará liderada por los coordinadores ponentes de la reforma tributaria y tenemos la tarea de recoger todas las preocupaciones que hoy se han planteado en la sesión para presentar un informe el día lunes”, sostuvo.

La próxima semana el partido se reuniera nuevamente para estudiar la ponencia para segundo debate que aún no ha sido presentada por los coordinadores de la reforma tributaria.