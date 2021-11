Partido Liberal pide libertad para apoyar otro candidato tras ruptura con Alejandro Gaviria

Teniendo en cuenta que el partido Liberal no seguirá apoyando la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria por haber aceptado la invitación a un cónclave con la Coalición de la Esperanza, algunos miembros de esa colectividad pidieron quedar en libertad para respaldar otro aspirante.

El senador Horacio José Serpa afirmó que la decisión de cerrarle por completo las puertas al exrector de la universidad de Los Andes fue equivocada, razón por la cual los liberales deberían tener la posibilidad de escoger a otra persona de su preferencia.

“Que el presidente Gaviria le hable a las bases liberales, qué es lo que quiere él, para dónde piensa él que debe ir el partido para debatir y dialogar sobre este tema. Si hay diferentes posturas lo mejor es dejar en libertad y que cada uno de los miembros de la bancada liberal en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes se ajuste o apoye a un candidato o candidata que le guste”, indicó.

“El presidente Gaviria le cerró la puerta al mejor candidato liberal que era Alejandro Gaviria y algunos nos preguntamos si es que nos van a obligar a apoyar a un candidato que no represente las ideas liberales, que no busque implementar el acuerdo de paz, que no defienda las libertades de los ciudadanos, ese es el temor”, añadió.

Serpa aseguró que al paso que van, el partido Liberal no va a tener un candidato propio por cuenta de las diferencias personales que tiene el expresidente César Gaviria con algunos miembros de la Coalición de la Esperanza.

“Yo creo que al presidente Gaviria se le fue la mano pensando en que una disputa o diferencia personal que tiene con Sergio Fajardo y con el doctor Cristo, está por encima de una candidatura presidencial. Lo que el doctor Alejandro Gaviria pidió fue ir a conversar con la Coalición de la Esperanza y ese no es un motivo suficientemente fuerte para romper”, sostuvo.

El legislador confirmó además que dentro del liberalismo, en las bancadas de Senado y Cámara, hay personas que son cercanas a la casa Char, razón por la cual han corrido versiones sobre un posible respaldo del partido a la candidatura del exalcalde Alejandro Char.