Partido Liberal radicará su propio proyecto de reforma a la salud

El proyecto de reforma a la salud sigue generando preocupación en dirigentes y congresistas del Partido Liberal. Uno de los más críticos ha sido el presidente de la colectividad, César Gaviria, quien ha manifestado su oposición pública a la iniciativa.

Por esa razón, desde el partido se anunció que se presentará un proyecto propio de reforma a la salud que llevará por nombre 'Para no arrasar, sino fortalecer, y del cual se conocerán detalles en los próximos días.

Justamente, el expresidente expidió un nuevo documento de diez páginas, donde hace un análisis del articulado del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En el primer punto enfatiza en que la ley se debe tramitar como estatutaria y no como ordinaria.

“El marco legal en salud define dos estructuras: El Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema de Salud, no obstante, ambas tienen la misma finalidad y en la práctica, son lo mismo", dijo Gaviria.

El líder el partido además agregó que "desde la perspectiva legal, por regla básica, la jerarquía de la Ley 1751 de 2015, impone superioridad del Sistema de Salud por sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, reiterando que en la práctica son lo mismo, se concluye, entonces, que una modificación sobre el SGSSS es una modificación del Sistema de Salud y de la Ley Estatutaria, por lo cual su trámite debe ser de carácter estatutario”.

Agrega que este proyecto de Ley no garantiza una estructura funcional que permita ejercer gobernanza corporativa sobre distintas áreas al no crear la estructura organizativa mínima necesaria del sistema y genera “una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”.

Así mismo, advirtió que si se aprueba el proyecto, se crearán estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas. Además de falta de garantías para ejercer una auditoría independiente, teniendo en cuenta que la contratación de la misma la haría el propio ordenador del gasto.

En este punto también criticó las funciones que tendría la Adres y los Fondos Regionales y Territoriales de Salud.

“Existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta complejidad por parte de solo cinco gerentes de de los Fondos Regionales, que son nombrados por el Consejo Administrador correspondiente en el cual tiene presencia el poder político local y representantes de los trabajadores, los cuales, a su vez, son nombrados por dicho poder político”, cuestionó.