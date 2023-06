Partidos comienzan a responder a propuesta de Vargas Lleras de hacer coalición contra Petro

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, hizo un llamado público a los partidos Liberal, Conservador y de ‘la U’, para conformar una gran coalición en el Congreso de la República en contra del presidente Gustavo Petro.

Según Vargas, si estas colectividades deciden conformar dicho bloque y se niegan las reformas, el país podrá estar tranquilo los próximos tres años y se evitará una “catástrofe”.

“La invitación que hacemos al @PartidoLiberal desde #Barranquilla para que se pase a la oposición y conformemos una nueva coalición en el Congreso está despertado un entusiasmo nacional, a partir de revelarse una llamada que sostuve con el doctor César Gaviria”, dijo.

“Si el @CeDemocratico sigue en la oposición, como es seguro; los @soyconservador, que nunca han debido haber hecho parte de la coalición de gobierno, y el @partidodelaucol hacen lo propio, el 20 de julio se podría concretar una nueva alianza política”, añadió.

A raíz de esto, algunas colectividades ya comenzaron a responder. La presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, dijo que la propuesta de Vargas será llevada al seno de la bancada para ser analizada.

“Desde @PCambioRadical @German_Vargas hace un llamado público a conformar nueva coalición, en @partidodelaucol llevaremos a la bancada y a nuestras bases la propuesta. Una coalición en la que nos escuchemos todos, pensada en los ciudadanos es en lo que debemos trabajar. La independencia para aprobar lo que es necesario y para negar lo que perjudique al ciudadano, es el mejor camino para defender el interés nacional”, sostuvo.

Por los lados del Partido Liberal se supo que el expresidente César Gaviria analizará la solicitud hecha por Vargas Lleras y la misma también se discutirá en bancada. Sin embargo, en principio el liberalismo está interesado en impulsar algunas reformas sociales que necesita el país, pero con algunos cambios y que estén concertadas con todos los sectores políticos.

El planteamiento del exvicepresidente no cayó muy bien en el Pacto Histórico. El presidente del Congreso, Alexander López, dijo que Germán Vargas Lleras está asustado por el respaldo que tiene el Gobierno no solo en la ciudadanía, sino en el Poder Legislativo.

“Señor Vargas Lleras, que no se le note el miedo y el pánico en sus llamados para frenar el cambio por el que votó el país. Nuestro pueblo por fin es atendido por un Gobierno que no humilla y no golpea a su gente y que dispone de todos los recursos necesarios para que todos los colombianos y colombianas vivan en dignidad sin las carencias que gobiernos del pasado profundizaron”, manifestó.

El Partido Conservador ha venido oponiéndose a varios de los proyectos que se tramitan en el Congreso, pese a que se declararon como una bancada independiente hace pocas semanas.