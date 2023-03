Partidos dicen que buscarán sacar los ‘narcomicos’ de la Ley de sometimiento

Crece la preocupación en el Congreso de la República por las advertencias que hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el sentido de que la ley de sometimiento y el proyecto de humanización de la política carcelaria, podría beneficiar a delincuentes.

Es por esto que los partidos políticos han manifestado que estudiarán a fondo la propuesta legislativa y de ser necesario excluirán los “narcomicos” que tendrían las iniciativas.

El senador conservador Marcos Daniel Pineda dijo que “todo aquello que pueda flexibilizar las mafias provenientes del narcotráfico, tenemos que sacarlas del proyecto de ley. Tenemos el gran reto de contrarrestar las mafias del narcotráfico como principales generadoras de la violencia en Colombia”.

El senador del partido de la U Alfredo Deluque coincidió con esta afirmación y señaló que las organizaciones criminales no pueden salir premiadas bajo el argumento de alcanzar una ‘paz total’.

“Eso hay que sacarlo del proyecto, cualquier cosa que busque premiar a las organizaciones delincuenciales hay que sacarlo tajantemente porque no podemos dar la imagen de que las personas de bien de este país se vean amenazadas por estructuras criminales que vienen a limpiar sus negocios a través de leyes”, indicó.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se preguntó si estos ‘narcomicos’ son producto de los acuerdos que se habrían hecho durante la campaña política.

“Pues es que el anunció del fiscal demostró que en un artículo aparecía oculto que había un favorecimiento a narcos y esto es muy peligroso, entonces aquí lo que causa curiosidad es que si se le está cumpliendo entonces al 'pacto de La Picota' hecho en campaña”, manifestó.

El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, manifestó que no respaldará ninguna propuesta que otorgue beneficios a los delincuentes.

"No puede ser que mientras las calles están llenas de delincuentes y cada día aumentan los índices de inseguridad, no puede ser que mientras los colombianos ya no pueden andar por sus territorios porque viven con miedo, ahora estén buscando beneficios para los bandidos que hoy se encuentra en la cárcel”, señaló.

En los próximos días la ley de sometimiento y el proyecto de humanización de la justicia, comenzarán su discusión en las comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes.