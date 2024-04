"Pasar por encima del mensaje político sería una torpeza": Velasco sobre las marchas

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que el mensaje político enviado por los ciudadanos que marcharon contra el Gobierno debe ser atendido y escuchado.

”Hay un mensaje político y el mensaje político tiene que ser escuchado con respeto. O sea, pasar por encima del mensaje político sería una torpeza. Hay que escuchar a los que marcharon, también hay que escuchar a los que no marcharon, ya sea porque no están de acuerdo con la marcha o porque estando de acuerdo no pudieron marchar”, dijo.

Tras las movilizaciones, el presidente Gustavo Petro convocó a un comité político en la Casa de Nariño para analizar los efectos de las marchas.

Velasco, quien asistió al encuentro, dijo que “hay que escuchar a Colombia y los colombianos tenemos que escucharnos todos”.

Una de las primeras determinaciones del Gobierno será desplazarse al departamento de Boyacá para analizar los efectos y tomar medidas.

“Frente a esas reflexiones vamos a aprovechar un consejo de ministros que estaba programado de tiempo atrás para trabajar todo el tema del presupuesto 2025. Vamos a hacer un consejo de ministros en donde nos encerraremos dos días, muy seguramente en Boyacá este fin de semana y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política”, añadió el ministro del Interior.

Sin embargo, el ministro dijo que el Gobierno cuenta con “una coalición fuerte, es una coalición que acaba de aprobar una reforma a la ley estatutaria de educación en algunos casos con 150 votos a favor”.

“Es una coalición que logró hacer mayorías para aprobar los temas centrales de la reforma pensional. En democracia dialogar no siempre es estar de acuerdo, en democracia dialogar es plantear modelos, escuchar y con la palabra del otro mejorar de pronto la propuesta de uno”, finalizó.

A la Casa de Nariño asistió la directora del Dapre, Laura Sarabia, los congresistas María José Pizarro y David Racero. El director del DNP, Alexander López Maya y el DPS, Gustavo Bolívar.