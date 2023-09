"Pastor Perafán estaba": Pacho Santos habla del 5-0 de Colombia vs Argentina

"Yo bajé al camerino tan pronto se acabó el partido y eso era una locura, y si usted me pregunta a mí el momento más feliz de mi vida, ese fue".

Sin embargo, Pacho no pudo quedarse en la celebración inicial. Tenía que sentarse a redactar la nota. Pero una vez terminó sus deberes periodísticos, se fue a tomar con algunos jugadores: Luis Fernando el 'Chonto' Herrera', Wilson Pérez y, al parecer, Leonel Álvarez. Les dio la madrugada.

"Yo terminé de escribir como a las 11 y había unos muchachos y nos fuimos tomar trago con... creo que estaba el Chontico, me acuerdo. Estaba el utilero, creo que estaba Leonel. Estaba Pérez. Y nos fuimos a beber trago hasta las seis de la mañana. Volvimos cuando ya todo el mundo se estaba montando en el bus pa' devolverse, y eran los que quedaban, los que habían ido a ningún lado".

El problema fue que, en medio de la alegría, Pacho Santos terminó pagando la cuenta: "Me fui de juerga con estos cinco o seis muchachos. Es más, yo los invité y terminé endeudado, hermano. Creo que pagué por un año esa hijuemadre cuenta, porque obviamente, en esa celebración, uno dice: 'Yo los invito'. Casi me arruino".

Santos Calderón también habló de un personaje que vio durante el viaje: Julio Pastor Perafán, narcotraficante que extraditado y condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos. "Pastor Perafán estaba. Eso sí me acuerdo haberlo visto en el avión de ida y en el avión de vuelta. Estaba, pero si pagó o no pagó, lo que sea, no tengo la menor idea".