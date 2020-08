Pastrana dice estar enardecido tras ver preso a Uribe

La foto revelada por el propio expresidente Álvaro Uribe tras ser reseñado como preso por parte de las autoridades, generó conmoción políticas.

El expresidente Andrés Pastrana se mostró indignado tras ver al exmandatario en esa situación y recordar que algunos criminales se encuentran libres o prófugos de la justicia.

“Me enardece ver libres a los narconegociadores Iván Márquez y Jesús Santrich que obtuvieron una seudojusticia a su medida y la impunidad de su negocio de cultivo y tráfico de droga. Me indigna que #Odebrecht no sea ni asomo de escándalo ni sujeto de justicia en Colombia”, dijo Pastrana en su cuenta de Twitter.

Fue el propio Uribe el que reveló una foto del momento en que fue reseñado como preso por las autoridades, lo cual lo deja detenido de manera oficial en su casa.