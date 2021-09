"Pastrana se suicidó con lo que hizo en la Comisión de la Verdad": Juan Manuel Santos 

Este martes, en el Gimnasio Moderno en Bogotá, el premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt presentaron su libro: 'Una Conversación Pendiente' (Planeta).

La obra recoge más de cuarenta horas de diálogo durante quince meses entre los dos líderes políticos, las cuales fueron mediadas por el escritor Juan Carlos Torres.

En medio de la presentación el expresidente Santos aseguró que "esta conversación me enriqueció espiritualmente. Hace 10 años las víctimas de la guerra no existían, esas víctimas existieron gracias a la Ley de Víctimas y al Acuerdo de Paz que nació para ver a esas victimas".

Asimismo, al ser cuestionado sobre la participación del expresidente Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad, Santos aseguró que "el expresidente Andrés Pastrana se suicidó".

"Lo que hizo con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la cien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta, eso lo dice todo y yo creo que ahí Pastrana salió muy mal con esa intención de hacerle nuevamente daño a su adversario político Ernesto Samper", dijo Santos.

En esa misma línea se refirió sobre las declaraciones del expresidente Pastrana en su contra.

"El ataque que me hizo a mí diciendo que había desconocido la democracia y que el proceso de paz era espurio es todo lo contrario, el proceso de paz tiene una legitimidad absoluta, el plebiscito se perdió pero lo primero que hicimos fue reconocer la derrota y acudimos a la Ley y a lo que la propia Corte Constitucional había establecido y era que se podía renegociar", dijo Santos.

El exmandatario añadió: "Nosotros convocamos a todos los los líderes del NO, les dijimos díganos que es lo que quieren cambiar de este acuerdo, Pastrana nos dio una lista de siete puntos, Uribe y otros líderes del NO nos dieron sesenta puntos. Dentro de esos cincuenta y ocho puntos que acogimos del NO, estaban los siete puntos de Pastrana".

Santos agregó que Pastrana hizo política con el Acuerdo de Paz como lo ha hecho Uribe y otros líderes políticos del país.

"A la oficina de Andrés Pastrana fueron Frank Pearl y Juan Carlos Villegas a decirle: Presidente sus siete puntos están incorporados en el acuerdo, ¿por qué no se pronunció a favor de los acuerdos?. Él dijo (Pastrana ): no, necesito ver los textos, ellos dijeron no los tenemos (...), pero Frank les llevó los textos en eso Pastrana le dice a Camilo Gómez 'qué hacemos acuérdense que nosotros tenemos tenemos que ser opción del poder en el 2018' y hasta ahí llegó (...) que nos dice eso que Pastrana estaba asumiendo una posición política en contra del proceso de paz, aprovechando la situación para ganar créditos políticos que es lo mismo que hemos visto con Uribe", señaló Santos.

Por su parte la excandidata presidencial Ingrid Betancourt recordó algunos episodios de los seis años y medio de su secuestro.

"Recuerdo de Pincho (Jhon Frank Pinchao) el último momento que nos separamos, un momento bañado de mucha luz, (...) porque habíamos dicho que nos queríamos volar. Esa noche yo estaba en mi caleta pensando en Pincho que no iba a ser capaz de volarse. Al día siguiente nos levantamos y eso estaba hecho una locura, Pincho se había volado. Nos hicieron creer que habían asesinado Pincho. A los 17 días estábamos tirados después de una marcha sin fuerza, entonces uno sacaba el radio para escuchar noticias y escucho al otro lado a Luis Eladio Pérez: Ingrid, Ingrid Pincho coronó", dijo Betancourt.

En otra intervención, el expresidente Santos pidió que las Fuerzas Militares no sean politizadas haciendo alusión al retiro del coronel Luis Esparza quien comandó la operación Jaque.

"El Coronel que estaba listo para ascender a General, lo descabezaron, nadie me ha dicho por qué. Él era la estrella en materia de inteligencia del Ejército. Sucedió algo sin precedentes, cerca de 50 oficiales se pronunciaron públicamente diciendo que eso era tremenda injusticia y más de 40 sargentos mayores que habían sido subalternos de Esparza están pidiendo y yo me uno a esa solicitud, que se reintegre a Esparza, por qué lo llamaron a calificar servicios, que nos muestren las pruebas o que lo reintegren", dijo Santos.

El evento contó con la presencia de varias personalidades políticas como el General Naranjo, Frank Pearl, el exnegociador del acuerdo de Paz Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y Juan Manuel Galán precandidato presidencial, entre otros.