Paz total: denuncian nuevo mico sobre sometimiento de grupos criminales

El Congreso se dispone a votar en las próximas horas en último debate el proyecto que prorroga la Ley de Orden Público para que el Gobierno nacional tenga las facultades necesarias para poner en marcha la política de paz total.

Recientemente, desde la oposición denunciaron que la iniciativa contiene un ‘mico’ que le permitiría al presidente Gustavo Petro indultar a los miembros de la 'primera línea' que pudieron haber cometido delitos en el marco de las protestas.

Ahora el Centro Democrático advirtió que la propuesta contiene otra perla que autorizaría a que las normas para el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales como el 'Clan del Golfo' o las disidencias de las Farc, puedan salir por decreto, sin necesidad de que se tramite una nueva ley en el Congreso.

Le puede interesar: Denuncian ‘mico’ en ‘ley de paz total’ para indultar a miembros de la Primera Línea

La senadora Paloma Valencia dijo que esto significa que “el proyecto de sometimiento que se filtró en algunos medios y que traía todos esos exabruptos sobre que solo tenían que pagar once meses de prisión y que entregaban la plata y se podían quedar con el 10%, ya no va a venir al Congreso, sino que lo van a sacar por decreto, según la nueva ponencia”.

El senador Ariel Ávila admitió que el proyecto de paz total contempla la posibilidad de que el presidente pueda emitir decretos normativos cuando ya se estén adelantando algunos contactos con las organizaciones criminales para fijar unas reglas de negociación.

“Particularmente los procesos de sometimiento a la justicia van a comenzar los acercamientos y la ley 418 otorga el marco general, por eso se le da capacidad al presidente de que cuando esté avanzado el proceso pueda salir un decreto que regule el tema del sometimiento a la justicia, pero ni siquiera han comenzado las negociaciones y no sabemos en qué van a terminar”, indicó.

Consulte aquí: Reforma tributaria: el documento de César Gaviria con los reparos al proyecto

“Aquí lo que se toca es unas facultades al presidente para que más adelante saque unos parámetros en el marco del sometimiento a la justicia, pero eso no quita que haya que meter por ley algunas modificaciones al Código Penal, el problema es que no se puede presentar un proyecto de sometimiento a la justicia, porque todavía no sabemos que vamos a negociar”, añadió.

Ante este escenario, los partidos políticos buscarán tumbar estos ‘micos’ que se han venido denunciando y que podrían otorgarle estas facultades exorbitantes al presidente de la República en materia de paz.