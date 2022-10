Paz total no significa que delincuentes hagan lo que les dé la gana: Juan Guillermo Zuluaga

Un vehemente pronunciamiento hizo este miércoles el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a propósito del proceso de paz total que se avizora por parte del Gobierno Nacional con varios grupos al margen de la ley.

De acuerdo a Zuluaga, no puede ser que en medio de ese llamado del Gobierno, los delincuentes sigan con sus actividades delictivas contra la ciudadanía como si nada estuviese sucediendo.

Le puede interesar: Departamento del Meta fue el ganador de la 9ª versión del Cacao de Oro

“¿A quién no le interesa la paz total? ¿Acaso hay un solo colombiano que se oponga a la paz total? No puede existir un solo colombiano que se oponga a la paz total, pero eso no significa que los delincuentes hagan con nosotros lo que les dé la gana. La paz total significa respetar la institucionalidad, respetar la Fuerza Pública. Los bandidos no pueden decir que se acogen a un proceso de paz total y a la vez intensifican sus actividades”, sostuvo.

Y agregó: “En el Meta no tenemos una Fuerza Pública que esté descansada porque el Gobierno esté diciendo paz total. En nuestro departamento se han intensificado las tareas, al punto que no tenemos invasión de tierras”.

El reporte, según Zuluaga, es de más de 1.200 recientes capturas, lo que a su juicio significa que la Fuerza Pública está actuando y lo seguirá haciendo en el marco de la Constitución y la ley.

“Bienvenida la paz total, algo a lo que le apuesto, pero eso no significa que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer… garantizarle la seguridad a los ciudadanos”, indicó.

Lea también: Capturan al 'Gigoló del Meta: extorsionaba a mujeres en gimnasios

Actualmente, hay un duro debate por cuenta de los posibles micos colgados en el proyecto de ley de paz total. Uno de los que ha llamado la atención tiene que ver con la posibilidad de indultar a los condenados por desmanes registrados en las protestas.

Por eso, el debate quedó suspendido en el legislativo a la espera de saber qué hacer con los puntos cuestionados dentro del proyecto.