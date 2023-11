Paz total, seguridad, orden público e inversión: peticiones de gobernadores a Petro

En la Casa de Nariño y durante cerca de tres horas, el presidente Gustavo Petro recibió a 14 de los 32 gobernadores electos el pasado 29 de octubre. Los temas centrales fueron la paz total, la seguridad y principal atención en materia de orden público en el Chocó, así como avanzar en la inversión en territorios olvidados.

“Justamente coincidimos con zonas muy difíciles del país. Hemos planteado que la paz se construye a partir de la transformación de los territorios y realmente era lo que queríamos escuchar”, dijo la gobernadora electa del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Reiteró que la inversión debe llegar a los territorios “que hoy están sufriendo los estragos más crudos de la violencia, es lo que estamos esperando nosotros como gobernadores y gobernadoras electos”, reiterando que salieron “tranquilos” del encuentro.

A la cumbre alterna a la que se desarrolló en Santa Marta por parte de la Federación Nacional de Departamentos, asistieron a Bogotá los mandatarios locales de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Nariño, San Andrés y Vaupés.

Frente al mensaje que pudo haber enviado el Gobierno invitando a solo los gobernadores adeptos al presidente Petro, Carlos Amaya, mandatario de Boyacá, dijo que no hay división y que todos esperan trabajar mancomunadamente.

“Lo que hay que hacer es que entendamos que los 32 gobernadores vamos a trabajar con el Presidente y todos estamos de acuerdo que es una reunión en la que dos horas y media los gobernadores estuvieron planteando temas de cada una de las regiones”, dijo Amaya.

Dio a conocer que todos sus colegas electos van también a la reunión en Santa Marta: “todos los que estábamos acá a reunirnos con los demás colegas y con un mensaje claro del Gobierno, el cual dice que se va a trabajar con todas las regiones de Colombia”.

“Cuando a uno le eligen de Gobernador, ya no lo eligen para gobernar para unos y para otros no, sino para todos y hay que trabajar de manera institucional con el Presidente, los departamentos no eligieron gobernadores para hacerle oposición al Gobierno Nacional”, recalcó.

Finalmente, desde el Gobierno señalaron que están dispuestos a trabajar “con todos los gobernadores del país,” según mencionó la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, al salir del encuentro con Petro.

“Hoy llegaron los primeros 15 y la próxima semana estarán los siguientes. Nos vamos a reunir con todos”, dijo Ortiz.

Sí fue clara en mencionar que se acercaron primero los mandatarios que “digamos estuvieron con nosotros acompañando al Presidente, tanto en primera como en segunda vuelta, donde había una cercanía”.

“Estamos esperando, vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana (tras la reunión en Santa Marta) porque yo quiero ser sincera, es que las declaraciones del director de Fede Departamentos, pues nosotros venimos en un momento difícil con algunos gobernadores salientes, y yo no quiero que dejen eso para un show, para manejar un show mediático, porque hay candidatos a la presidencia, y a mí sí me preocupa eso personalmente”, finalizó.