El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, pidió al Gobierno Nacional tener en cuenta la infraestructura que ya se encuentra instalada en las regiones para la puesta en marcha de los Centros de Atención Primaria en Salud que plantea la reforma a la salud.

El directivo dijo que estos sitios en algunas regiones ya están desde el ámbito público y privado, lo que facilitaría la atención de primer nivel de los colombianos y la puesta en marcha de la reforma a la salud.

“Van hacer unas instituciones que se convertirán en la puerta de entrada de gran parte de la población, que van a integrar y servir no solo de promoción y prevención, sino también de asistencia básica, con baja complejidad y otros componentes, de lo que son los determinantes del sector de la salud”, sostuvo.

Lea: Cáncer infantil golpea con dureza en Colombia: expertos piden mayor atención

Dijo que la iniciativa del Gobierno plantea en los próximos 10 años tener 2.500 Centros de Atención Primaria en Salud, es decir un promedio de 250 por año.

“Cada una de estas instituciones tendría que funcionar a una población de 20 o 25 mil habitantes, lo que nosotros le estamos proponiendo al Gobierno es que no hay que arrancar de cero, habrá algunas regiones, donde no exista ninguna infraestructura, como las apartadas con población dispersa, y allá es válido y arrancar de nuevo, pero en muchas regiones sobre todo en los grandes núcleos urbanos sería muy valioso que el gobierno entendiera que ya hay una infraestructura instalada no sólo pública sino que también privada”, indicó.

Dijo que se tienen instituciones ambulatorias, domiciliarias y de baja complejidad, que pueden fácilmente desarrollar esas labores.

“Si se aprovechan estas instalaciones se haría que el periodo de transición sea mucho más rápido con lo que la inversión sería menos, por lo que no hay que arrancar de cero, ya hay muchas cuestiones que funcionan en el sistema y si se puede trascender lo relacionado con la materia jurídica entender que hay mucha institucionalidad que ya está dispuesta y que podría ser fácilmente incorporada en este proceso”, sostuvo.

Le puede interesar: Invima investiga posible desabastecimiento de medicamentos para la salud mental

Dijo que sin embargo esperan que cuando empiece esta discusión se pueda presentar un anexo con todo lo que es el equilibrio financiero del sistema.

“Hemos entendido que estos sitios son de baja complejidad, a nosotros no nos parece que sea una mala idea siempre y cuando se potencialice con lo que ya existe”, puntualizó.