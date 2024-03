Pedimos independencia, respeto y que no haya intervención de otra rama: Iván Name a Petro

El presidente del Congreso, Iván Name, respondió a los señalamientos que hizo en su contra el presidente de la República, Gustavo Petro, quien lo señaló de tener la intención de hundir las reformas sociales que se están tramitando.

Al respecto, Name afirmó que él no tiene ninguna facultad para decidir sobre los proyectos, ya que esa es una decisión soberana de los congresistas que integran la plenaria del Senado.

Le puede interesar: Uribe advierte preocupante panorama que pinta para el país con las reformas de Petro

“Me lleva a aclarar que nunca he pretendido y que jamás podría abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al control político y la operación del Parlamento”, indicó.

“Lo que podría en esta coyuntura que se presenta en el que el señor presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos, es manifestarle el respeto no por el senador Iván Name, sino por el Senado y el Congreso”, añadió.

Name pidió respeto por el Congreso y su independencia en el trámite de las iniciativas y dijo que estará vigilante de que no haya ofrecimientos de parte del poder Ejecutivo a cambio de que salgan adelante estos proyectos.

“Es inconveniente una intervención al fuero independiente y autónomo del Parlamento. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya ninguna intervención de otra rama ofreciendo, quitando y poniendo, como ha sido el sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso y no lo hago en el tono de la amenaza, sino en el tono de la fraterna condición de ser su compañero, que me eligieron como su presidente”, manifestó.

Dijo que si es necesario estaría dispuesto a retirarse de la Presidencia del Congreso para defender sus ideas y la independencia del poder legislativo.

Consulte aquí: ¿Reforma a la salud del Gobierno Petro está embolatada? Congresista del Pacto Histórico responde

“Si me toca retirarme de ese lugar en el que me colocaron para defender desde la llanura mis convicciones, lo haré ya sin ningún tipo de limitaciones que me da la condición de ser el presidente del Congreso”, añadió.

Name finalizó su discurso recordando una polémica frase que lanzó cuando se posesionó como presidente del Senado el pasado 20 de julio, diciendo que “a este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”.