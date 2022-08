Pelea en el Partido Verde: Senador confiesa que compañero lo llamó a decirle que lo odia

En las últimas semanas, el senador youtuber Jonathan Ferney Pulido Hernández, también llamado Jota Pe, ha sido el centro de una gran controversia por cuenta de su propio proyecto de ley para bajar el salario que devengan los congresistas, iniciativa que se ha caído 19 veces en los últimos 22 años.

Para evitar que su proyecto de ley se hunda, al igual que ha sucedido con otros en el pasado, Hernández presionó a sus colegas congresistas a través de redes sociales, revelando quienes no querían reducirse su sueldo de poco más de 35 millones de pesos.

No obstante, el senador youtuber ha asegurado que por cuenta de esta estrategia se ha ganado algunos enemigos en el Congreso, incluso dentro de su misma colectividad, el Partido Verde: "No todo es color de rosa dentro del partido! 2 personajes dentro del mismo, han intentado a toda costa joderme".

Hernández aseguró que recientemente un compañero del partido le hizo una llamada para manifestarle su odio "por llegar a destronarlo y quitarle votantes".

"Hoy usa sus redes para atacarme, insultarme y declarar una guerra en la que tendrá que pelear solito. y les voy a explicar porque yo al congreso llegué sin amigos, y sin amigos me voy", explicó Hernández.

En ese sentido, aseguró que a los congresistas "les molestó mucho que propusiera bajar salarios y que demostrara a los colombianos que les estaban mintiendo. Los Politiqueros están tan acostumbrados a hacer lo incorrecto, que cuando alguno quiere hacer lo correcto, entonces lo tildan de malo".

Asimismo, señaló que otro político del partido Verde que no alcanzó a ser elegido a querido hacerle la vida imposible: "Como NO alcanzó a ser elegido, se propuso esculcarme toda mi vida, lo que hizo y dejo de hacer mi abuela, buscando por dónde poder demandar mi curul para sacarme, no encontró nada, se dio cuenta que a diferencia de él, yo no soy un corrupto", agregó Jota Pe.

Finalmente, se anticipó a posibles críticas que va a recibir de sectores alternativos, quienes recientemente han criticado su propuesta de bajar salarios por considerarla populista: "Y ahora no me vengan con la estupidez de que quiero afectar a los alternativos, porque son uds los que están jodiendo a un alternativo y sobre todo a un alternativo que quiere hacer las cosas bien. Pero se equivocaron al pensar que me iban a callar, al contrario".