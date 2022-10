Peleas de gallos: Galleros acudieron al Congreso para pedir que no las prohíban

En la plenaria del Senado está previsto que se adelante la discusión de un proyecto de ley con el cual se pretende prohibir en Colombia los espectáculos violentos con animales.

Esto incluye la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos, una actividad económica que ha sobrevivido por décadas en todo el territorio nacional.

A raíz de esto, miles de galleros de todo el país se concentraron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para protestar y pedirle al Congreso que su actividad no sea eliminada. Los voceros de estas organizaciones advierten que alrededor de 290.000 familias dependen de forma directa o indirecta de esta actividad cultural.

Olimpo Oliver, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Galleros (Confegacol), afirmó que objetivo es “oponernos a que nos masacren, a que se pierdan muchos empleos. Nosotros producimos casi 300.000 empleos entre directos e indirectos, gente en su mayoría humilde que no sabe hacer cosa distinta a cuidar, manejar o tratar los gallos”.

Hugo Enrique García, coordinador de la movilización, afirmó que la prohibición de las peleas de gallos generaría más informalidad, fomentaría la ilegalidad en el país e incluso la delincuencia, porque miles de personas se quedarían sin empleo.

“Si este es un proyecto animalista qué van a hacer con las 6,5 millones de aves que tenemos en el país y sostenerlas cuesta 4,4 billones de pesos al año y yo creo que el Gobierno no tiene la capacidad de gastar el 25% de una reforma tributaria para sostener esto. Tocará indemnizar a esas familias y garantizar que se puedan sostener con un mínimo vital”, sostuvo.

Carlos Gámez, otro representante de Confegacol, sostuvo que el proyecto de ley tiene muchas inconsistencias con respecto al manejo que los galleros le dan a los animales, razón por la cual están promoviendo que haya una nueva regulación, mas no una prohibición.

“Queremos socializar, queremos sentarnos, hacer mesas de trabajo, todo el pro de la no prohibición, estamos dispuestos a regularnos, a cambiar cosas en pro de esta especie animal, como por ejemplo que los gallos no mueran, pero con lo que ellas quieren va a ser el fin de esta especie y eso es lo que nosotros no queremos”, sostuvo.

El senador Didier Lobo, quien apoyó esta movilización, se comprometió a impulsar en la plenaria del Senado las modificaciones necesarias para evitar que esta actividad se acabe en Colombia.