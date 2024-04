Pensional: Petro propone a la Cámara que sean 4 salarios mínimos el umbral de cotización

Una vez aprobada la reforma pensional en el Senado, en segundo debate, el presidente Gustavo Petro defendió la propuesta pero dio un giro y modificó los acuerdos logrados, que permitieron que la iniciativa avanzara: modificará el umbral de cotización, antes de que la propuesta pase a la Cámara de Representantes.

"El cuarto pilar es para quienes puedan cotizar por encima de 2.3 salarios mínimos. Le propondré a la Cámara que sean cuatro salarios mínimos legales vigentes", dijo en una alocución.

El acuerdo logrado con el Partido Liberal, y que había permitido destrabar a aprobación de la iniciativa, establecía que el Gobierno aceptaba bajar el umbral de 3 salarios mínimos a 2,3 en el texto de la reforma para definir las cotizaciones obligatorias a Colpensiones.

En la discusión en plenaria de Senado se dio luz verde al umbral de cotización de 2.3 salarios mínimos y la creación del fondo de ahorro dentro del pilar contributivo.

En el pilar contributivo se aprobó la proposición para bajar el umbral de cotización a Colpensiones de 3 a 2,3 salarios mínimos. La iniciativa hizo parte de los acuerdos del Gobierno con el Partido Liberal.

El mandatario también dijo que "ellos y ellas cotizarán 2.3 salarios mínimos a Colpensiones, pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección, y según su nivel de ingreso".

Petro dijo que "al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos".

El mandatario dijo que "no es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. No es verdad que expropiará los ahorros individuales".

En su intervención, el presidente Gustavo Petro dijo que "no es verdad que aumentará la edad de pensión. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece".

Además, la reforma pensional "beneficia a todas las mujeres de Colombia. Su edad de pensión se reducirá gradualmente: disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio de 2025, y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1000 semanas en 2035".

En su alocución dijo que "la aprobación de esta Reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen. Esta reforma pondría al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a la altura de la historia".