Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, estuvo en la cárcel La Picota en Bogotá, donde se reunió con Iván Moreno Rojas, hermano del también condenado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.



Fuentes consultadas por RCN Mundo confirmaron que la visita de Juan Fernando Petro se da para buscar con diferentes sectores un “perdón social”, que incluya a varios pesos pesados de la política que en la actualidad están condenados por varios hechos de corrupción.



En sus correrías políticas, el candidato presidencial ha señalado que “nosotros vamos a brindar las opciones desde el 7 de agosto de un perdón social que incluye desde Uribe hasta el ELN. No nos interesa iniciar nuevos ciclos de violencia, sino terminarlos todos y de manera definitiva. Queremos que ya no exista insurgencia armada contra el Estado, ni narcotraficantes al lado del Estado”, dijo.

Le puede interesar: Operativo militar en Putumayo: ¿Qué dicen algunos candidatos presidenciales?



Este lunes, en entrevista con W Radio, Gustavo Petro confirmó que su hermano sí se reunió con Moreno, al tiempo que señaló que “él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, señaló.



En medio de las críticas y cuestionamientos que ha levantado el encuentro, el propio hermano de Petro señaló en respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez "ni pidiendo votos, ni dinero, estaba en una agenda de paz. ¿Porque ud le tiene tanto miedo y odio a la paz? Si es lo que el pueblo pide. Y sí, ustedes hicieron trizas la paz, mi hermano @petrogustavo hará trizas la GUERRA. Desmovilícese”.



Hay que mencionar que Petro advirtió durante este fin de semana que habría un supuesto plan para infiltrar su campaña con dineros del narcotráfico, razón por la cual dio instrucciones precisas a todos los comités que impulsan su candidatura, para que vigilen la plata que se maneja en la campaña.

Lea también: Aparecieron más de 1 millón de votos entre preconteo y escrutinio: Registrador



“Tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales, sólo se recaudara dinero en la gerencia nacional y por préstamos del sistema financiero”, alertó en su cuenta de Twitter.