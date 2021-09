Personería jurídica a Colombia Humana beneficia esquema gobierno - oposición: magistrado Linares

Agregó que el vacío normativo que encontró la Corte Constitucional en este caso particular, es que no se tenían las garantías para ejercer plenamente los derechos que consagra el estatuto de la oposición de un grupo significativo de ciudadanos que no cuentan con personería jurídica.

“Ante este vacío, lo que señaló la corte es que debe acudirse a los principios generales y constitucionales con la creación del estado pluralista, los principios democráticos de la participación política y en ese sentido, la Corte señaló que si un candidato a elecciones presidenciales que no está constituido como partido o movimiento, se constituye después de las elecciones y se declara en oposición, tendrá derecho a la personería jurídica para acceder de manera plena a los derechos del artículo 112 y la ley estatutaria de la oposición”, dijo.

Lea también: Comerciantes deben tener implementada facturación electrónica para no fallar en días sin IVA: Dian

El magistrado apuntó que la Corte Constitucional ha venido siendo blanco de críticas por tomar algunas decisiones.

“Muchos de los argumentos que se discutieron en la sala plena quedaron plasmados tanto en los salvamentos de voto con la aclaración, pero no es una decisión política. La Constitución tiene múltiples lecturas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicó de manera correcta el artículo 108 que ha habla del umbral del 3%, pero no tuvo en cuenta otro artículo 112 que le dio al segundo en votos una curul en el senado y en la cámara, que para poder ejercerlo requiere una personería jurídica”, sostuvo.

“Esta decisión señala que el segundo en votos tiene en la curul en la Comisión Primera de la Cámara y el Senado y va a tener la posibilidad -si se declara en oposición- de tener una personería jurídica y ejercer a plenitud las garantías que establece el estatuto de la oposición”, dijo.