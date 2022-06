La suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero sería levantada luego de finalizar las elecciones de este domingo, de acuerdo con la procuradora Margarita Cabello, esta medida cautelar fue impuesta para impedir que favoreciera su candidato durante el proceso electoral, por lo que una vez terminada la jornada no habría razones para mantener la medida.

"La suspensión que se hizo a varios alcaldes en los procesos disciplinarios correspondientes por participación en política fue con el motivo de impedir que ese funcionario pudiera utilizar el cargo para influenciar por el candidato político a la presidencia y a la vicepresidencia. Una vez terminado el proceso electoral terminan las razones por las cuales se había suspendido y por tanto se levanta la suspensión", recalcó.

Sin embargo, la investigación por participación en política continuaría y sería evaluada por el viceprocurador para determinar si hay lugar a un pliego de cargos o una sanción, así lo explicó Cabello, "esto no quiere decir que el proceso se termine, sigue su investigación". Una vez levantada esta medida el mandatario podría reincorporarse a sus labores.

Recordemos que, Quintero había presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado con la que pretendía tumbar la suspensión que le impuso la procuradora, pero fue negada. Acto seguido alto tribal confirmó que el suspendido solo podría volver a su cargo cuando se terminen las elecciones presidenciales o cumplidos tres meses.

Reacción

Luego de ejercer su derecho al voto en la Institución Educativa Tricentenario, el hoy suspendido alcalde de Medellín Daniel Quintero, expresó que tiene varias preocupaciones, entre ellas, el reconocimiento de los resultados y posible fraude que pueda presentarse durante esta jornada electoral.

"Hay muchas preocupaciones, lo que hicieron en Medellín es una prueba de la violación a la constitución a la ley, luego pusieron un alcalde que no podían poner encargado, un juez les dijo que tenían que salirse y no se quisieron salir. Entonces eso genera preocupaciones de si van a reconocer los resultados, si están jugando limpio, pero nada que no se pueda resolver saliendo a votar masivamente, cuando el voto es masivo los que quieren robar no pueden hacerlo bien", comentó.

Aunque ve próximo su regreso a la Alcaldía recalcó que cualquier cosa se podría esperar de un proceso que considera ilegal.