Pese a las diferencias con Claudia López, congresistas de la Alianza Verde no se irán con Petro

Este martes se conoció una reunión convocada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y que se realizó en uno de los auditorios del Palacio de Liévano para analizar el proceso de revocatoria del mandato en su contra a la que no fueron invitados los representantes Katherine Miranda e Inti Asprilla, esto debido a que han sido críticos de algunas decisiones de la funcionaria.

La congresista Katherine Miranda afirmó que pese a las diferencias que tiene con Claudia López no llegará a las toldas del petrismo, esto debido a que no está de acuerdo con algunas políticas del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. La representante indicó que está en su derecho de hacer críticas constructivas a la administración de Bogotá.

Mientras que Miranda si se declaró molesta por no ser invitada a dicha reunión, a la que también asistió la bancada Verde del Concejo de Bogotá, el parlamentario Inti Asprilla aseguró a su turno que no es un secreto su poca participación en la pasada campaña política a favor de Claudia López.

"Claudia López no aceptó que no hubiera hecho una campaña con fervor y entusiasmo, yo voté por Claudia López y lo expresé, pero las diferencias ideológicas que yo tenía con ella y la postura sobre lo del metro elevado no me permitió desde mis principios políticos hacer una campaña entusiasta, pero siempre pensé que era mejor que llegara ella y no Carlos Fernando Galán que era el continuismo puro y duro del peñalosismo", señaló el representante a la Cámara.

Por este hecho político que se conoció en las últimas horas, se han pronunciado congresistas que pertenecen a la Colombia Humana como David Racero y María José Pizarro.

Para decir la verdad, con @intiasprilla y @MirandaBogota siempre hemos contado.



Ellos en el Verde, nosotros en la Colombia Humana, juntos para Renovar el Congreso y apostarle a la unidad en la presidencial! — DavidRacero (@DavidRacero) January 26, 2021