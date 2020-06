Pese a que se comprometieron, 43 senadores no han dado su cuota para la cuenta de Zoom

Lidio García Turbay, presidente del Senado, hizo un llamado para los congresistas que se comprometieron a que les descontaran parte de su salario para pagar la suscripción de la plataforma Zoom.

Según García Trubay, hasta ahora 66 senadores han accedido a pagar ese dinero, mientras 43 que dijeron que sí lo harían no han autorizado el descuento. Solo un legislador manifestó de antemano que no aportaría para pagar Zoom.

"De verdad, les quiero pedir el favor. Quien no haya autorizado porque se le ha olvidado o porque de pronto no ha habido la forma, Dios permita que lo pueda hacer en esta misma semana, entre hoy y mañana (viernes)", dijo García Turbay.

Sin embargo, el presidente del Senado aclaró que no es obligación hacerlo: "El senador que dijo que no aceptaba, pues yo asumiré eso. Me tocará, porque no puedo dejar metida a la doctora Astrid (Salamanca, directora administrativa del Senado), ni a la mesa directiva"