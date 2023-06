Petro a fiscal Barbosa: “Nos expresaremos sobre qué mató al coronel Dávila”

Desde la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, el presidente Gustavo Petro envió nuevo mensaje al fiscal general, Francisco Barbosa, para que se conozca el informe de Medicina Legal sobre la muerte del coronel Óscar Dávila.

“Desde el último acto que estuve ante la Fuerza Pública a la fecha, ha muerto un coronel que estaba en mis oficinas en el palacio presidencial o cerca de allí”, dijo inicialmente Petro.

Reveló que lo conoció “una sola vez y hoy está muerto”.

”El fiscal general de la Nación prometió, como no lo ha hecho aún, dar el reporte científico en sus funciones constitucionales sobre la muerte del coronel, espero sea mañana, él determinará cuándo, y una vez se le entreguen a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila”, añadió el mandatario.

El jefe de Estado dijo que lo siente, “porque es como si me hubieran prestado un ser humano, que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión, yo porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen y no es así, no son iguales, ningún ser humano es igual”.

Añadió que en medio de las investigaciones que avanzan sobre el tema “nos expresaremos sobre qué fue lo que mató al coronel Dávila”.

A propósito del tema entorno a la muerte del Coronel y las investigaciones que avanzan en el ente acusador, Andrés Fernando Parra, esposo de la exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, no se presentó a declarar ante la Fiscalía por el escándalo de las 'chuzadas' ilegales.

Su abogado defensor, Jorge Mario Gómez, argumentó que su ausencia se debe al principio de solidaridad íntima.

Además, señaló que no está obligado a declarar en un proceso donde su esposa podría figurar como indiciada.

Cabe mencionar que para este 20 de junio en horas de la mañana, estaban citados a declarar ante la Fiscalía Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, y la subintendente Luisa Calle, que hace parte del esquema de seguridad de la exjefe de Gabinete, quiénes al parecer participaron en todo lo relacionado con la toma de la prueba del polígrafo de la entonces niñera Marelbys Meza.